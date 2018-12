Tăriceanu la ședința PSD. Atac la adresa lui Klaus Iohannis

Atac al preşedintelui Senatului la adresa preşedintelui României. Călin Popescu Tăriceanu se declară dezamăgit de colaborarea cu şeful statului. Declaraţiile au fost făcute pe scena reuniunii Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat, unde acesta a fost invitat.

Călin Popescu Tăriceanu speră ca împreună, Coaliţia PSD - ALDE să câştige alegerile prezindenţiale de anul viitor.

Călin Popescu Tăriceanu: Am sperat să avem în preşedinte un partener care să ne ajute în stoparea erodării și degradării sistemului de justiție. Care să se gândească în primul rând la țară și în al doilea rând la un al doilea mandat. Am sperat să nu mai avem un al doilea Băsescu. Mulți dintre noi am fost târâți în fața procurorilor sau intstanțelor pentru fapte pe care nu le-am comis. Împreună putem să câștigăm alegerile prezidențiale şi să îl învingem pe Iohannis.

Reuniunea Consiliului Naţional al PSD a început, duminică, la Palatul Parlamentului, în prezenţa a peste 600 de social-democraţi. La şedinţă participă şi preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. În cadrul reuniunii urmează să fie validat preşedintele Consiliului Naţional şi să fie aleşi şefii departamentelor de specialitate ale partidului.

Este așteptat ca în ședința CEx social-democrații să discute despre adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru amnistie și grațiere. O solicitare în acest sens a formulat deja primarul sectorului 1, Daniel Tudorache.

