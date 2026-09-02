Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia. Ce spune despre relația cu NATO

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia va lua în considerare aderarea cu drepturi depline la Organizația de Cooperare de la Shanghai, blocul condus de China și Rusia. Erdogan susține că această posibilă aderare nu ar însemna o ruptură de Occident. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, este în prezent „partener de dialog” al OCS și singura țară din Alianța Nord-Atlantică asociată organizației, relatează Reuters.

„Perspectiva Turciei de a deveni membru cu drepturi depline al organizației nu implică o ruptură față de niciun alt bloc sau față de Occident”, a precizat Erdogan, potrivit unei transcrieri a declarațiilor făcute jurnaliștilor în timpul zborului de întoarcere din Kârgâzstan.

Erdogan a participat marți, la Bișkek, la un summit al OCS, organizație în cadrul căreia Turcia are statutul de „partener de dialog”.

O fotografie realizată cu această ocazie este distribuită intens pe rețelele sociale. Imaginea a fost publicată de Pul Pervogo, canalul de Telegram asociat serviciului de presă al lui Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Fotografia îi surprinde pe Aleksandr Lukașenko, Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin stând pe aceeași canapea, în timpul unei discuții informale, cu interpreții în spatele lor. Liderul turc are o atitudine relaxată și pare să se afle în centrul atenției, în timp ce Putin ține mai multe foi în mână, iar Lukașenko îl privește cu atenție. Canalul lui Lukașenko a publicat mai multe imagini de la întâlnire, însoțite de mesajul: „Lukașenko, Putin și Erdogan. Negocieri non-stop”.

Organizația de Cooperare de la Shanghai, formată în jurul Chinei și concepută ca o contrapondere la organizațiile de securitate occidentale, are zece membri cu drepturi depline: China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Mongolia și Afganistan au statutul de „state observatoare”, în timp ce Turcia se numără printre cei 15 „parteneri de dialog” ai organizației. Dintre toate aceste țări, numai Turcia este membră a NATO.

Supranumită de critici și „clubul dictatorilor”, din cauza numărului mare de regimuri autoritare din componența sa, OCS i-a reunit săptămâna aceasta, la Bișkek, printre alții, pe Xi Jinping, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, alături de liderii altor regimuri autoritare din Asia Centrală.

Editor : Ș.A.