Conducerea PSD se reunește duminică la Vila Lac. Schimbări la șefii din București, pachetul de solidaritate PSD pe masa discuțiilor

Conducerea PSD se reuneşte duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac. Social-democraţii urmează să discute despre priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi modificări în conducerea filialelor de la București. În plus, ministrul Muncii, Florin Manole, va prezenta conducerii pachetul de solidaritate, cu măsurile pe care PSD vrea să le susţină în coaliţie privind protecţia categoriilor vulnerabile.

Social-democraţii se reunesc în şedinţă la Vila Lac, duminică, începând cu ora 17.00.



Pe agenda şedinţei conducerii PSD se află pregătirea pachetului de solidaritate, acele măsuri pe care PSD le susţine în coaliţie pentru protecţia categoriilor vulnerabile. Social-democraţii vor ca pensionarii să primească în continuare acele ajutoare one/off.



În plus, ministrul Muncii, Florin Manole, afirma, despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu dizabilităţi, care primesc în jur de 80 de lei minim, per persoană, pe lună, că PSD consideră că este nevoie de o creştere a acestora, arătând că social-democraţii înţeleg nevoia economiilor la buget, însă, în acelaşi timp, înţeleg şi nevoia de solidaritate socială şi nevoia de a compensa anumite categorii de cetăţeni.



De altfel, ministrul Muncii va prezenta în cadrul şedinţei PSD ce anume cuprinde pachetul de solidaritate.



Conducerea PSD va stabili şi priorităţile legislative, pentru sesiunea parlamentară care începe luni şi va discuta şi situaţia din coaliţia de guvernare.



De asemenea, se va discuta despre relaţiile din coaliţie, calendarul asumării răspunderii pe pachetul de reformă a administraţiei şi pachetul de relansare economică, aflate deocamdată în blocaj, la nivelul deciziei în coaliţie dar şi despre bugetul pe 2026, care ar urma să fie finalizat în perioada următoare în Guvern şi trimis Parlamentului.



În şedinţă se va discuta şi despre situaţia de la organizaţiile de sector, unde trebuie numire noi conduceri, în urma demisiei preşedinţilor de la filiala PSD Sector 2, Rodica Nassar şi de la Sectorul 6, Gabriel Mutu.

Editor : I.B.