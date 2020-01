USR și PLUS vor fuziona. Congresul e programat în luna iulie

Birourile Naționale ale USR PLUS au decis azi, într-o ședință comună, să solicite organizațiilor locale un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie.

„Decizia va fi luată în Comitetul politic al USR și în Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în București”, se arată într-un comunicat de presă al Alianței USR PLUS.

În cursul lunii februarie, filialele celor două formațiuni politice își vor desemna, de comun acord, candidații comuni ai Alianței USR PLUS, la alegerile locale din acest an.

În cadrul ședinței de luni, a fost completată și echipa executivă a Alianței USR PLUS. Astfel, membrii Comisiei comune a Alianței sunt:

Coordonare - Dragoș Tudorache (PLUS); Comunicare - Ionuț Moșteanu (USR); Juridic - Silviu Dehelean (USR); Finanțare - Dragoș Neacșu (PLUS);

Politici publice - Oana Țoiu (PLUS); Campanii - Moise Guran (USR).

Editor web: M.L.