Panourile cu mesaje anti-cezariană din București, date jos. Ciprian Ciucu: Două firme de publicitate s-au conformat

Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în Capitală. O senatoare USR cere eliminarea lor: „E o nebunie”. Foto: Cynthia Păun/ Facebook
Ciprian Ciucu: „Am luat decizia să intervenim" Mesaje fără fundament științific Reglementări neclare și verificări ANPC

Panourile cu mesaje controversate despre nașterea prin cezariană, criticate de medici ca fiind lipsite de fundament științific, încep să fie îndepărtate din București, la solicitarea Primăriei Capitalei. Două mari companii de publicitate stradală au anunțat că vor elimina afișele, acestea urmând să fie complet neutralizate până luni. Anunțul a fost făcut sâmbătă de primarul general, Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: „Am luat decizia să intervenim”

„Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum. Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le dețin fac contracte și urcă reclamele plătite, am luat decizia să intervenim, făcând apel la buna-credință a acestor companii (cadru legal de validare ex-ante a mesajelor nu există). Astfel că toate panourile celor două mari companii de afișaj vor fi neutralizate luni, după cum ne-au anunțat”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Primarul a precizat că susține libertatea de exprimare, dar a subliniat importanța unor mesaje bazate pe date științifice.

„Susțin libertatea de exprimare, dar, în același timp, este important pentru sănătatea societății noastre să oferim mesaje care sunt susținute de către știință și lumea medicală”, a mai spus edilul.

Mesaje fără fundament științific

Panourile au apărut la începutul lunii aprilie în mai multe zone din Capitală și conțineau afirmații controversate despre nașterea prin cezariană, fără a avea o sursă oficială sau o asumare clară.

„Prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică” este unul dintre mesajele afișate în București, fără ca autorul sau beneficiarul campaniei să fie menționat.

Colegiul Medicilor din România a transmis că aceste afirmații sunt lipsite de fundament științific și a avertizat asupra riscurilor dezinformării în domeniul sănătății.

Prof. univ. dr. Gheorghe Peltecu a explicat că astfel de mesaje pot avea efecte negative asupra publicului.

„Acest panou nu face o conștientizare corectă din punct de vedere medical și, în plus, este exprimat în mod confuz din punctul de vedere al mesajului. Creează o stare de anxietate și de culpabilitate. Mă refer la exprimarea că transmite aceste modificări genetic de la mamă la fiică – este complet lipsit de orice fundament medical. Această dezinformare, manipulare poate avea consecințe asupra stării de sănătate a femeii, dar și asupra resurselor din sistemul sanitar”, a declarat medicul.

Și asociațiile pentru sprijinul mamelor critică dur campania.

„O campanie clădită pe pseudo-medicină, pseudo-informație. În fapt, o informație falsă și periculoasă. Ele ar fi trebuit date jos urgent”, au transmis reprezentanții acestora.

Reglementări neclare și verificări ANPC

În prezent, reglementările privind conținutul panourilor publicitare sunt limitate. Primăriile acordă avize doar pentru amplasarea panourilor și aspectele tehnice, fără atribuții privind conținutul mesajelor afișate.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat și a demarat verificări în acest caz.

„ANPC s-a autosesizat ieri, s-au dispus măsuri de verificare. Sunt invitați la sediul autorității operatorii economici care au montat panourile sau beneficiarii informațiilor care au transmis informațiile către consumatori și, în funcție de rezultat, se vor dispune măsuri în consecință. Dacă au pus spre vizualizare informații în spațiul public, trebuie să existe documente doveditoare care să ateste că aceste informații sunt corecte”, au transmis reprezentanții instituției.

Între timp, o investigație realizată de jurnaliștii de la Snoop a arătat că în spatele campaniei s-ar afla o fundație care a mai promovat în trecut mesaje controversate.

