Atac armat într-un supermarket din Kiev: cel puțin 5 morți și 10 răniți. Atacatorul, ucis de forțele speciale

Un atac armat într-un supermarket din Kiev s-a soldat cu cel puțin cinci morți și zece răniți, după ce un bărbat înarmat a deschis focul și s-a baricadat în interior, fiind ulterior ucis de forțele speciale în urma unei intervenții.

Procurorul general Ruslan Kravcenko a declarat că atacatorul era un bărbat de 58 de ani, originar din Moscova, care a folosit o armă automată. După atac, acesta s-a baricadat în interiorul magazinului, potrivit Kyiv Independent.

Ministrul de interne Ihor Klimenko a anunțat că suspectul a fost neutralizat în momentul în care forțele speciale au intervenit pentru a-l reține. Unitățile de intervenție rapidă ale Poliției Naționale (KORD) au luat cu asalt supermarketul în care atacatorul se baricadase.

Oficialii au precizat că atacatorul a luat ostatici și a deschis focul asupra unui polițist în timpul operațiunii. Înainte de intervenție, negociatorii au încercat să ajungă la o rezolvare pașnică. De asemenea, a izbucnit un incendiu într-un apartament în care suspectul era înregistrat, potrivit informațiilor preliminare.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, 10 persoane rănite au fost internate și primesc îngrijiri medicale. Patru ostatici au fost salvați. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat anterior că un copil a fost rănit și transportat la spital.

Zelenski a adăugat că anchetatorii Poliției Naționale și ai Serviciului de Securitate al Ucrainei lucrează pentru a stabili toate circumstanțele atacului. Autoritățile au precizat că informațiile despre victime sunt încă în curs de verificare, iar noi detalii vor fi comunicate pe măsură ce vor fi disponibile.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
aur
5
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Digi Sport
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
blindat gepard
Gepard, „ucigaşul de drone” din Ucraina: Cum a ajuns o armă germană veche cheia apărării împotriva atacurilor ruseşti
volodimir zelenski la birou
Zelenski susține că „Rusia va încerca din nou să implice Belarusul” în război și avertizează că Ucraina e gata să-și apere teritoriul
Copii Ucraina
Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia
sistem Panțir-S1 SAM
Momentul în care forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană Panțir-S1 în apropiere de Mariupol
The Druzhba oil pipeline.
Fluxul de petrol rusesc spre Ungaria, prin conducta Drujba, ar putea fi pornit săptămâna viitoare, anunță Peter Magyar
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
671279988_1530739608613060_5503566389923348923_n
Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
ALEGERI 2025
Ce căuta Simion la hotelul din Timișoara unde avea loc reuniunea PSD
Ultimele știri
A murit Nathalie Baye. Actrița franceză premiată cu Cesar avea 77 de ani
„Nu este în interesul meu”. Papa Leon face precizări despre discursurile care au fost interpretate ca fiind un atac la Trump
Președintele Columbiei transmite un avertisment către SUA: O „rebeliune” pândește America Latină
Citește mai multe
