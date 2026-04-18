A murit Nathalie Baye. Actrița franceză premiată cu Cesar avea 77 de ani

A murit Nathalie Baye. Actrița franceză premiată cu César avea 77 de ani.

Actrița franceză Nathalie Baye, una dintre cele mai apreciate figuri ale cinematografiei europene și laureată a mai multor premii Cesar, a murit la vârsta de 77 de ani. Familia a anunțat că artista s-a stins din viață vineri seară, la domiciliul său din Paris, din cauza unei afecțiuni neurodegenerative, relatează AFP și Agerpres.

Actriţa, o prezenţă discretă în spaţiul public, cunoscută din filme regizate de François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier şi Claude Chabrol, a murit „vineri seară, la domiciliul său din Paris, din cauza demenţei cu corpi Lewy”, a precizat familia într-un comunicat comun transmis AFP, printre semnatari numărându-se şi fiica sa, actriţa Laura Smet.

Această afecţiune neurodegenerativă se manifestă printr-o combinaţie de simptome similare bolii Alzheimer şi bolii Parkinson.

Nathalie Baye a reuşit să depăşească imaginea clasică şi rezervată pentru a-şi construi o carieră diversă şi impresionantă, colaborând cu regizori precum François Truffaut („La Nuit américaine”), Xavier Dolan („Juste la fin du monde”), Bertrand Blier („Notre histoire”), Tonie Marshall („Vénus Beauté”) şi Claude Chabrol („La Fleur du mal”).

A jucat şi în producţii hollywoodiene, interpretând rolul mamei lui Leonardo DiCaprio în filmul „Catch Me If You Can”, regizat de Steven Spielberg.

Filmul „La Nuit américaine” (1973), regizat de François Truffaut, i-a adus recunoaşterea publicului, iar notorietatea i-a crescut şi mai mult după pelicula din 1980 „Sauve qui peut (la vie)”, regizată de Jean-Luc Godard.

Între 1982 şi 1986, actriţa a avut o relaţie cu muzicianul Johnny Hallyday.

Apreciată atât de critici, cât şi de public, Nathalie Baye a fost recompensată de mai multe ori la gala César, câştigând trofee trei ani la rând, între 1981 şi 1983: pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru filmele „Sauve qui peut (la vie)” şi „Une étrange affaire”, în regia lui Pierre Granier-Deferre, şi pentru cea mai bună actriţă, cu filmul „La Balance”, regizat de Bob Swaim. A primit din nou premiul în 2006, pentru rolul din „Le Petit Lieutenant”, în regia lui Xavier Beauvois. De asemenea, a câştigat Cupa Volpi la Festivalul de Film de la Veneţia pentru rolul din „Une liaison pornographique”.

Nathalie Baye, care nu mai apăruse în public de mai multe luni, şi-a anulat participarea la un eveniment în iulie anul trecut, însă fiica sa, Laura Smet, a dezminţit atunci zvonurile privind o eventuală spitalizare.

Actriţa a semnat, în 2023, alături de alte 109 personalităţi, o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Emmanuel Macron privind dreptul la eutanasie.

