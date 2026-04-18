„Nu este în interesul meu”. Papa Leon face precizări despre discursurile care au fost interpretate ca fiind un atac la Trump

Aflat în turneu african, papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat regretul că discursurile pe care le-a rostit la faţa locului au fost interpretate ca un răspuns la criticile formulate de preşedintele american Donald Trump, afirmând că „a discuta din nou” nu este „în interesul lui”.

„Discursul pe care l-am ţinut la rugăciunea pentru pace acum două zile (în nord-vestul Camerunului - n.r.) a fost scris cu vreo două săptămâni înainte” de criticile preşedintelui american, le-a declarat Leon al XIV-lea jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului care l-a transportat din Camerun în Angola, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Şi cu toate acestea, a fost perceput ca şi cum încercam să discut din nou cu preşedintele, ceea ce nu este deloc în interesul meu”, a adăugat papa american, referindu-se la discursul prin care criticase aspru „o mână de tirani” care „devastează lumea”, interpretat de o parte din presă, mai ales de cea americană, drept o aluzie la Donald Trump.

Papa Leon al XIV-lea a ajuns sâmbătă în Angola pentru o vizită de trei zile. A aterizat cu puţin înainte de ora 15:00 (14:00 GMT) pe aeroportul din capitala Luanda. Va fi primit în cursul amiezii de preşedintele Joao Lourenço şi va rosti un discurs în faţa autorităţilor.

Editor : B.P.