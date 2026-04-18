Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”. Avertisment privind stabilitatea politică și investițiile

România are „uși deschise” la Washington pentru atragerea de investiții în energie, infrastructură și tehnologie, însă stabilitatea politică și direcția clară a țării sunt esențiale pentru menținerea încrederii partenerilor americani și evitarea unor costuri mai mari de finanțare, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale”, a scris, sâmbătă, ministrul Finanțelor pe Facebook.

„La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituția care finanțează proiecte strategice la nivel global, am discutat cu directorul de investiții Connor Coleman despre energie nucleară, gaze, infrastructură și tehnologie. La U.S. Department of Commerce - unul dintre pilonii politicii comerciale și industriale americane - am avut discuții cu subsecretarul pentru comerț internațional William Kimmitt și cu cel pentru industrie și securitate, Jeffrey Kessler, despre atragerea companiilor americane și cooperare în domenii sensibile pentru securitatea economică”, a scris, sâmbătă, ministrul Finanțelor pe Facebook.

Discuții despre investiții în energie și infrastructură

Potrivit acestuia, România a reluat colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale pentru investiții în energie și infrastructură și a consolidat dialogul cu administrația SUA pe proiecte strategice din domeniul energetic.

„Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA și IFC - instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte - am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright”.

„Toate aceste uși și ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României. Sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni-cheie ai administrației americane”, a mai spus Alexandru Nazare.

Avertisment privind stabilitatea politică

Ministrul Finanțelor a subliniat că partenerii americani urmăresc atent evoluțiile din România, iar stabilitatea politică este esențială pentru menținerea investițiilor și evitarea unor costuri mai mari de finanțare.

„Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor - de pe urma cărora toți pierdem”.

„Sunt șanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare și seriozitate, nu să le ocolească”, a adăugat Nazare.

Ministrul Finanțelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, organizată la Washington DC, în perioada 14 - 20 aprilie 2026.

