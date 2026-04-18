Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”. Avertisment privind stabilitatea politică și investițiile

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în timpul unei întâlniri cu oficiali americani. Foto: Facebook / Alexandru Nazare
Discuții despre investiții în energie și infrastructură Avertisment privind stabilitatea politică

România are „uși deschise” la Washington pentru atragerea de investiții în energie, infrastructură și tehnologie, însă stabilitatea politică și direcția clară a țării sunt esențiale pentru menținerea încrederii partenerilor americani și evitarea unor costuri mai mari de finanțare, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale”, a scris, sâmbătă, ministrul Finanțelor pe Facebook.

„La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituția care finanțează proiecte strategice la nivel global, am discutat cu directorul de investiții Connor Coleman despre energie nucleară, gaze, infrastructură și tehnologie. La U.S. Department of Commerce - unul dintre pilonii politicii comerciale și industriale americane - am avut discuții cu subsecretarul pentru comerț internațional William Kimmitt și cu cel pentru industrie și securitate, Jeffrey Kessler, despre atragerea companiilor americane și cooperare în domenii sensibile pentru securitatea economică”, a scris, sâmbătă, ministrul Finanțelor pe Facebook.

Discuții despre investiții în energie și infrastructură

Potrivit acestuia, România a reluat colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale pentru investiții în energie și infrastructură și a consolidat dialogul cu administrația SUA pe proiecte strategice din domeniul energetic.

„Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA și IFC - instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte - am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright”.

„Toate aceste uși și ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României. Sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni-cheie ai administrației americane”, a mai spus Alexandru Nazare.

Avertisment privind stabilitatea politică

Ministrul Finanțelor a subliniat că partenerii americani urmăresc atent evoluțiile din România, iar stabilitatea politică este esențială pentru menținerea investițiilor și evitarea unor costuri mai mari de finanțare.

„Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor - de pe urma cărora toți pierdem”.

„Sunt șanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare și seriozitate, nu să le ocolească”, a adăugat Nazare.

Ministrul Finanțelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, organizată la Washington DC, în perioada 14 - 20 aprilie 2026.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
aur
5
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
Digi Sport
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Investiții de 3,5 miliarde de euro în energie și gaze au fost negociate la Washington, anunță Bogdan Ivan
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Guvernul majorează plafonul de împrumut pentru autoritățile locale la 3 miliarde lei în 2026. Ce impact are asupra investițiilor
tren cfr
Cel mai lung tunel feroviar din România prinde contur: va avea 10 kilometri și va costa 1 miliard de euro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul american al Energiei, Chris Wright, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, după întâlnirea cu omologul său american: România a obţinut 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale
Avion
Doi piloți miaună și latră în apropierea aeroportului din Washington. Controlorul de trafic: „Băieți, trebuie să fiți profesioniști!”
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
ALEGERI 2025
Ce căuta Simion la hotelul din Timișoara unde avea loc reuniunea PSD
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, atac la Oana Gheorghiu privind listarea companiilor: „Nu...
Ultimele știri
„Nu este în interesul meu”. Papa Leon face precizări despre discursurile care au fost interpretate ca fiind un atac la Trump
Președintele Columbiei transmite un avertisment către SUA: O „rebeliune” pândește America Latină
Grindeanu, despre poziția lui Nicușor Dan în scandalul din coaliție: „Vede foarte bine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre...
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Thalía, mărturisiri neașteptate după 30 de ani de carieră: „Fiecare zi este o oportunitate nouă de a o lua de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și nu e Real Madrid!
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
O tânără de 23 de ani spune că inteligența artificială i-a salvat viața, după ce medicii au diagnosticat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...