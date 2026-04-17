Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când folosesc interceptoare pentru Patriot

Un comandant ucrainean a dezvăluit că unii dintre soldații care operează sistemele de apărare antiaeriană Patriot se abat de la practicile tradiționale și trag mai puține rachete de interceptare împotriva rachetelor rusești care vizează ținte ucrainene, relatează Business Insider.

Comandantul unei unități Patriot, identificat drept Oleksandr într-un clip publicat în weekend de Comandamentul Aerian Vestic al armatei ucrainene, a declarat că, deși doctrina standard de apărare aeriană prevede lansarea a între două și patru rachete de interceptare la fiecare rachetă de croazieră sau balistică rusească care se apropie, forțele sale lansează doar câte una per rachetă, pentru a nu epuiza stocurile deja scăzute de interceptoare.

Oleksandr a spus că forțele sale încearcă să utilizeze cât mai puține rachete de interceptare posibil, dar că au nevoie de mai multe interceptoare pentru a contracara eficient atacurile rusești. Nu este clar cât de răspândită este această practică în rândul echipajelor Patriot ucrainene.

Lansarea mai multor rachete de interceptare împotriva unei amenințări, deși costisitoare, nu este neapărat o risipă; mai degrabă este o gestionare intenționată a riscurilor, prioritizând anihilarea în detrimentul conservării. Dar de multe ori, Ucraina nu și-a permis acest lux. Într-o luptă de mare intensitate, probabil că nici SUA și aliații săi nu și-ar permite.

Igor Cerniev, vicepreședintele comisiei parlamentare ucrainene pentru securitate națională, apărare și informații, a declarat că Ucraina se confruntă cu stocuri reduse de interceptoare Patriot, ceea ce o obligă să utilizeze cât mai puține rachete posibil pentru a lovi rachetele rusești.

Pentru a conserva interceptoarele esențiale, Ucraina a trebuit să învețe să își valorifice la maximum capacitățile, a spus Cerniev pentru Business Insider.

„Aceasta este funcționarea sistemului Patriot în mod manual, fără a se baza pe automatizare,” a explicat el.

Bateria de rachete sol-aer MIM-104 Patriot, fabricată în America, este cel mai avansat sistem de apărare antiaeriană deținut de Ucraina. Țările NATO au furnizat Kievului interceptoare PAC-2 și PAC-3 mai noi, acestea din urmă fiind estimate la un cost de aproape 4 milioane de dolari fiecare.

Rachetele de croazieră și balistice rusești care au trecut de sistemele Patriot și alte sisteme de apărare antiaeriană au lovit infrastructura civilă sau zonele rezidențiale cu efecte fatale.

Kievul a făcut lobby în repetate rânduri pe lângă statele NATO pentru mai multe interceptoare pentru a-și alimenta stocurile. Cu toate acestea, armele sunt la mare căutare la nivel global.

Unele bombardamente rusești includ sute de rachete și drone, ceea ce reprezintă o provocare pentru apărarea Ucrainei și subliniază necesitatea unor interceptoare mai avansate.

Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al Apărării, a declarat marți că Germania va oferi Kievului finanțare pentru „câteva sute” de interceptoare Patriot, ca parte a unui nou pachet de armament de 4 miliarde de euro.

În contextul războiului din Iran, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul ar fi dispus să trimită drone interceptoare în statele din Orientul Mijlociu în schimbul interceptoarelor pentru Patriot.

