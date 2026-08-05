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Ce este ciclosporiaza, boala care a provocat două decese în Statele Unite. Cum se transmite, ce simptome are și cum te poți proteja

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Ce este ciclosporiaza. Foto Getty Images
Ce este ciclosporiaza. Foto Getty Images
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Din articol
Ce este ciclosporiaza și cum apare infecția Primele două decese confirmate în cadrul focarului Ciclosporiaza: De ce este dificil de identificat sursa infecției Ce simptome provoacă infecția Cum se stabilește diagnosticul

Două decese confirmate în cadrul celui mai amplu focar de ciclosporiază raportat până acum în Statele Unite au adus în prim-plan o boală parazitară despre care puțini oameni au auzit, dar care poate provoca tulburări digestive severe și complicații în cazul persoanelor vulnerabile. Specialiștii explică modul în care se transmite infecția, care sunt simptomele caracteristice și ce măsuri pot reduce riscul de îmbolnăvire.

Deși este cunoscută de zeci de ani, ciclosporiaza rămâne o infecție rar întâlnită în multe țări și este, de cele mai multe ori, asociată cu consumul de fructe și legume proaspete contaminate.

Ce este ciclosporiaza și cum apare infecția

Ciclosporiaza este o boală infecțioasă provocată de Cyclospora cayetanensis, un parazit microscopic care afectează intestinul. Îmbolnăvirea apare după consumul de apă sau de alimente contaminate, în special fructe și legume consumate crude care au fost contaminate cu parazitul.

Spre deosebire de alte infecții digestive, ciclosporiaza nu se transmite, în mod obișnuit, direct de la o persoană la alta. Parazitul are nevoie de o perioadă de dezvoltare în mediul exterior pentru a deveni infecțios, motiv pentru care focarele sunt asociate, de regulă, cu surse comune de hrană sau apă contaminate.

În ultimele luni, autoritățile sanitare americane au investigat cel mai amplu focar de ciclosporiază din istoria recentă a țării, care a afectat mai multe state și a determinat retragerea de pe piață a unor produse alimentare suspectate că au favorizat răspândirea infecției.

Primele două decese confirmate în cadrul focarului

Departamentul de Sănătate din statul Michigan a confirmat primele două decese asociate actualului focar de ciclosporiază. Cele două persoane sufereau și de afecțiuni medicale grave, iar medicii consideră că infecția și deshidratarea provocată de aceasta au contribuit la agravarea stării lor de sănătate, potrivit Reuters

Până la 24 iulie, FDA și CDC au raportat 1.947 de cazuri confirmate de ciclosporiază în nouă state americane, toate incluse în focarul investigat și asociat epidemiologic cu salata iceberg provenită din centrul Mexicului și distribuită de Taylor Farms. Datele colectate de CDC arată că numeroase persoane care s-au îmbolnăvit au declarat că au consumat salată iceberg înainte de apariția simptomelor.

  • Pe baza acestor informații, ancheta de trasabilitate desfășurată de FDA a urmărit circuitul produselor de la ferme până la comercianți și restaurante, investigația conducând către loturi provenite din centrul Mexicului. În cadrul acestui focar au fost raportate cel puțin 98 de spitalizări, fără decese până la data actualizării publicate de FDA.

În urma anchetei epidemiologice, Taylor Farms a anunțat retragerea voluntară de pe piață a loturilor de salată iceberg provenite din centrul Mexicului care ar fi putut fi contaminate cu parazitul Cyclospora. Compania a precizat că măsura a fost luată ca urmare a focarului investigat de FDA. Totodată, autoritatea americană le-a recomandat consumatorilor să nu consume produsele vizate de rechemare și să le returneze comercianților sau să le elimine.

Potrivit unei analize Reuters, bazate pe date centralizate ale Centers for Disease Control and Prevention (CDC), începând cu 1 mai au fost confirmate 6.707 cazuri de ciclosporiază la nivelul Statelor Unite, iar alte peste 11.500 de suspiciuni sunt în curs de verificare. Tot potrivit Reuters, sute de pacienți au necesitat spitalizare din cauza complicațiilor provocate de infecție. (Conferința de presă a CDC din 14 iulie)

Ciclosporiaza: De ce este dificil de identificat sursa infecției

Una dintre cele mai mari provocări în cazul focarelor de ciclosporiază este faptul că simptomele nu apar imediat după consumul alimentului contaminat. De regulă, perioada de incubație este de aproximativ o săptămână, iar în acest interval produsele respective sunt deja consumate sau aruncate.

În plus, pacienților le este adesea dificil să își amintească exact ce au mâncat cu mai multe zile înainte de debutul bolii. Din acest motiv, epidemiologii trebuie să compare informațiile furnizate de mai multe persoane pentru a identifica alimentul comun care a stat la baza focarului.

Ce simptome provoacă infecția

Primele manifestări apar, în general, la aproximativ șapte zile după ingerarea parazitului, însă perioada de incubație poate varia de la un pacient la altul. Cel mai frecvent simptom este diareea apoasă, care poate persista zile sau chiar săptămâni dacă boala nu este tratată. Infecția mai poate provoca crampe abdominale, balonare, greață, vărsături, oboseală accentuată, lipsa poftei de mâncare, febră ușoară și scădere în greutate. În unele situații, simptomele dispar temporar și reapar după câteva zile, caracteristică specifică acestei boli.

Complicația cea mai frecventă este deshidratarea, cauzată de pierderea importantă de lichide prin diaree, motiv pentru care pacienții cu simptome persistente trebuie să solicite asistență medicală.

Cine este cel mai expus

Oricine se poate infecta cu parazitul Cyclospora prin consumul de apă sau alimente contaminate. Totuși, riscul de a dezvolta forme severe ale bolii și complicații este mai ridicat în cazul vârstnicilor, al copiilor mici, al persoanelor cu sistem imunitar slăbit și al pacienților care suferă de afecțiuni cronice.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că riscul de contaminare crește în cazul produselor proaspete care nu sunt manipulate și depozitate corespunzător. De-a lungul timpului, focare de ciclosporiază au fost asociate cu diferite tipuri de salate, verdețuri, coriandru, busuioc, ceapă verde, zmeură și alte fructe sau legume consumate crude.

Cum se stabilește diagnosticul

Diagnosticul nu poate fi pus doar pe baza simptomelor, deoarece acestea seamănă cu cele provocate de numeroase alte infecții digestive. Confirmarea se face prin analize de laborator efectuate pe probe de scaun, iar medicii trebuie să solicite teste specifice pentru identificarea parazitului, întrucât acesta nu este întotdeauna depistat prin investigațiile uzuale.

După confirmarea diagnosticului, tratamentul recomandat de medici constă, de regulă, în administrarea de antibiotice și în corectarea deshidratării, iar majoritatea pacienților se recuperează complet dacă terapia este începută la timp.

Cum poate fi prevenită îmbolnăvirea

Medicii recomandă spălarea atentă a fructelor și legumelor înainte de consum, respectarea regulilor de igienă în timpul preparării alimentelor și utilizarea unor surse sigure de apă potabilă. Totuși, specialiștii subliniază că simpla spălare a produselor proaspete nu garantează eliminarea completă a parazitului, deoarece acesta poate rămâne aderent la suprafața unor alimente. Din acest motiv, monitorizarea lanțului alimentar, identificarea rapidă a produselor contaminate și retragerea lor de pe piață reprezintă măsuri esențiale pentru limitarea răspândirii infecției.

Focarul din Statele Unite demonstrează cât de repede se poate extinde o boală transmisă prin alimente atunci când un produs contaminat ajunge în rețele extinse de distribuție. Chiar dacă ciclosporiaza rămâne o afecțiune rară în multe regiuni ale lumii, specialiștii spun că respectarea măsurilor de siguranță alimentară și intervenția rapidă a autorităților sunt decisive pentru prevenirea unor noi îmbolnăviri și pentru limitarea consecințelor asupra sănătății publice.

Editor : C.S.

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