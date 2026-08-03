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Focarul de ciclosporiază din SUA face primele victime: doi morți în Michigan

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Cyclospora impact and social influence shown as a figure in pillory to depict Cyclospora's effect on human health and its significance and burden it b
Efectul Cyclospora asupra sănătății umane: imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
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Din articol
Reducerile bugetare ale Agenției de sănătate pot împiedica răspunsul autorităților

Două persoane au murit din cauza ciclosporiozei în Michigan, a anunțat luni departamentul de sănătate al statului american, acestea fiind primele decese înregistrate în cadrul unuia dintre cele mai ample focare de toxiinfecții alimentare din istoria recentă a Statelor Unite, scrie Reuters.

Ciclosporioza, o boală intestinală cauzată de parazitul Cyclospora, nu pune, în general, viața în pericol. Cu toate acestea, autoritățile din Michigan au precizat că cele două persoane decedate prezentau afecțiuni medicale preexistente semnificative, care ar fi putut fi agravate de boală și de deshidratarea asociată acesteia, conform dosarelor medicale.

O anchetă a a Administrației pentru alimente și medicamente (FDA) a stabilit o legătură între focarul care s-a extins în nouă state și salata iceberg provenită de la exploatațiile private ale companiei Taylor Farms din centrul Mexicului, dar autoritățile continuă să caute alte surse potențiale.

Cazurile de ciclosporioză din SUA au atins niveluri record în acest an, determinate, cel puțin parțial, de salata contaminată care a fost ulterior retrasă de pe piață și găsită în produsele vândute la Taco Bell.

Deși Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a asociat focarul cu salata, infecțiile continuă să crească pe măsură ce agenția investighează alte surse posibile. Focarul a afectat, de asemenea, încrederea consumatorilor, contribuind la scăderea vânzărilor de salată și la reducerea numărului de vizite la lanțuri de restaurante precum Sweetgreen și Chipotle.

Autoritățile sanitare din Michigan au raportat luni 11.234 de cazuri legate de focar, cu 461 mai multe față de datele actualizate de vineri. Focarul a dus la 193 de spitalizări, conform celor mai recente date ale departamentului de sănătate.

Regiunea Wayne din Michigan, care include orașul Detroit, a raportat cel mai mare număr de cazuri, cu 1.379 de infecții. Adulții cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani au fost cei mai grav afectați în Michigan, reprezentând 2.216 de cazuri raportate, conform datelor statului.

Departamentul de sănătate al statului a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Cazurile de boală intestinală au crescut constant în întreaga Statele Unite în ultimele săptămâni, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Simptomele includ diaree severă, care poate duce la deshidratare, greață și alte probleme gastrointestinale.

Reducerile bugetare ale Agenției de sănătate pot împiedica răspunsul autorităților

Foști oficiali ai CDC și experți în siguranța alimentară au afirmat că reducerile bugetare aplicate agențiilor federale de sănătate au complicat capacitatea guvernului de a răspunde la focarele de boli de origine alimentară.

La nivel național, CDC a înregistrat 6.707 de cazuri de ciclosporioză confirmate de laborator până la data de 28 iulie, iar peste 11.500 de cazuri suspecte suplimentare sunt încă în așteptarea confirmării sau a unor investigații suplimentare.

Actualizările de supraveghere ale CDC includ doar cazurile confirmate de laborator, în timp ce departamentele de sănătate ale statelor pot raporta și infecții probabile, ceea ce duce la un număr mai mare de cazuri. Agenția a declarat că colaborează cu statele pentru a actualiza bilanțul național pe măsură ce sunt confirmate cazuri suplimentare.

Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA a declarat că are cunoștință de decesele înregistrate în Michigan.

„Această evoluție subliniază importanța identificării sursei focarului și a prevenirii altor îmbolnăviri”, a declarat Wade Syers, specialist în siguranța alimentară la Michigan State University Extension.

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Editor : B.E.

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