MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul oferă acces la testare genetică avansată și consiliere personalizată, deschizând drumul către o nouă etapă în medicina preventivă din România.

Într-o primă etapă, peste 4.000 de angajați și clienți ai MedLife, BCR, World Class și Decathlon vor beneficia gratuit de testare genetică și consiliere medicală personalizată. Programul este finanțat integral de MedLife și are ca obiectiv realizarea primei hărți genetice a României, o resursă științifică esențială pentru dezvoltarea politicilor publice și pentru cercetarea medicală.

Un nou standard pentru medicina românească

Programul folosește tehnologia Low-Pass Whole Genome Sequencing (LP-WGS) pe platforma Illumina NovaSeq X Plus, achiziționată în premieră națională de MedLife. Fiecare participant va primi o analiză detaliată a profilului său genetic, urmată de consiliere individuală cu un medic genetician.

„Longevity 100+ este un proiect unic, realizat exclusiv de MedLife cu ajutorul unei echipe de specialiști extraordinari. Practic, ne propunem să democratizăm testarea genetică, mutând accentul de la tratarea bolii după instalare, la identificarea riscurilor din timp. Vrem să arătăm că oricine, fie „Ioana”, fie „Răzvan”, își poate monitoriza sănătatea în mod personalizat, nu doar pe baza vârstei sau a grupului de risc. Ne dorim ca testarea genetică să fie accesibilă pe scară largă, oferind românilor șansa de a trăi mult și mai sănătos.”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA MedLife Group.

Inovație în prevenție

Echipa implicată în proiect reprezintă o premieră în România: 20 de specialiști cu expertiză de top se reunesc sub același acoperiș, într-o companie privată românească fondată de antreprenori în urmă cu 30 de ani.

„Noua testare genetică de la MedLife te poate ajuta să descoperi predispoziția la boli cronice, precum cele metabolice, digestive, cardiovasculare sau anumite tipuri de cancer. Din perspectiva stilului de viață, testul contribuie la optimizarea capacității de efort și a proceselor de recuperare, indică predispoziția către obezitate și poate identifica eventuale intoleranțe sau deficiențe ale organismului. De asemenea, oferă informații despre cum factorii genetici influențează somnul, reacția la stres și eficiența metabolismului, oferind recomandări practice pentru un stil de viață sănătos și prevenirea bolilor pe termen lung”, explică Dr. Dumitru Jardan, coordonatorul științific al programului.

Peste 10 milioane de euro investiți în medicina viitorului

Printr-o investiție de peste 10 milioane de euro în tehnologie genomică și cercetare aplicată, MedLife face un pas decisiv spre transformarea modului în care este abordată sănătatea în România – de la reacție la prevenție.

Programul Longevity 100+ analizează peste 100 de predispoziții genetice și oferă fiecărui participant recomandări concrete pentru nutriție, mișcare și monitorizare medicală, deschizând drumul către o nouă abordare a prevenției în România.

