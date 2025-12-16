Live TV

Noi antibiotice aprobate pentru uz uman, „un punct de cotitură” în tratarea gonoreei rezistente la medicamente

Data actualizării: Data publicării:
Superbacteriile sunt atât de rezistente la antibiotice încât tratamentele obișnuite nu mai sunt eficiente împotriva lor
Superbacteriile sunt atât de rezistente la antibiotice încât tratamentele obișnuite nu mai sunt eficiente împotriva lor. Foto: Profimedia Images

Primele tratamente noi pentru gonoree din ultimele decenii ar putea reprezenta „un punct de cotitură” în eforturile de combatere a răspândirii tulpinilor de bacterii super-rezistente, au afirmat cercetătorii, potrivit The Guardian.

Cazurile de gonoree sunte în creștere în întreaga lume, cu peste 82 de milioane de infecții la nivel global în fiecare an și rate deosebit de ridicate în Africa și în țările din regiunea Pacificului de Vest a Organizației Mondiale a Sănătății, care se întinde de la Mongolia și China până la Noua Zeelandă. Cazurile din Anglia au atins un nivel record, iar ratele din Europa au fost de trei ori mai mari în 2023 decât în 2014.

Autoritățile din domeniul sănătății sunt îngrijorate de creșterea numărului de tulpini rezistente la medicamente ale bacteriei, OMS desemnând-o drept „agent patogen prioritar”. Un program de supraveghere al OMS a constatat că rezistența la antibioticele principale utilizate pentru tratarea gonoreei, ceftriaxona și cefixima, a crescut brusc de la 0,8% la 5% și, respectiv, de la 1,7% la 11% între 2022 și 2024.

Zoliflodacina este unul dintre cele două noi tratamente pentru infecțiile cu transmitere sexuală care au primit aprobarea autorităților de reglementare în ultima săptămână.

Dr. Tereza Kasaeva, directoarea departamentului de infecții cu transmitere sexuală al OMS, a declarat: „Aprobarea noilor tratamente pentru gonoree este o evoluție importantă și oportună în contextul creșterii incidenței la nivel mondial, al creșterii rezistenței la antimicrobiene și al opțiunilor terapeutice foarte limitate disponibile în prezent.”

Zoliflodacina, cunoscută și sub denumirea comercială Nuzolvence, a fost aprobată de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) la 12 decembrie pentru utilizarea împotriva gonoreei, care poate cauza probleme grave de sănătate, inclusiv infertilitate. Oamenii de știință speră că utilizarea țintită împotriva infecției va încetini dezvoltarea rezistenței.

Gepotidacina, un antibiotic dezvoltat de compania farmaceutică GSK, care este utilizat și pentru tratarea infecțiilor tractului urinar, a fost, de asemenea, aprobat pe 11 decembrie, după ce studiile au demonstrat că este eficient împotriva tulpinilor de gonoree rezistente la medicamente.

Zoliflodacin a apărut dintr-o nouă abordare non-profit pentru dezvoltarea antibioticelor, în cadrul căreia organizația non-profit Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP) a colaborat cu compania farmaceutică Innoviva.

Dr. Manica Balasegaram, director executiv al GARDP, a declarat: „Această aprobare marchează un punct de cotitură important în tratamentul gonoreei multirezistente, care până acum a depășit dezvoltarea antibioticelor.”

Conform rezultatelor publicate săptămâna trecută în revista Lancet, zoliflodacina a vindecat peste 90% dintre infecțiile genitale cu gonoree, situându-se la egalitate cu tratamentul standard actual, care combină două antibiotice: o injecție cu ceftriaxonă urmată de o doză orală de azitromicină. Nu au fost raportate probleme grave de siguranță.

Studiul clinic al medicamentului, care face parte dintr-o nouă clasă de antibiotice numite spiropirimidinetrione, a implicat 930 de participanți din Belgia, Olanda, Africa de Sud, Thailanda și SUA.

În conformitate cu termenii parteneriatului său, GARDP are dreptul de a înregistra și comercializa medicamentul în toate țările cu venituri mici, în majoritatea țărilor cu venituri medii și în mai multe țări cu venituri mari.

Dr. Rossaphorn Kittiyaowamarn, cercetător principal al studiului din Thailanda, a declarat: „În calitate de medici, vedem impactul devastator pe care gonoreea rezistentă la medicamente îl poate avea asupra vieții oamenilor din Thailanda.

Existența unui tratament oral cu doză unică, precum acesta, va schimba radical modul de combatere a gonoreei. Acest lucru este esențial pentru a reduce povara bolii pentru indivizi și pentru a preveni răspândirea gonoreei cu rezistență ridicată la medicamente la nivel global.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gonoree shutterstock
Două britanice, infectate cu „super-gonoree”, într-o „destinație populară de distracții” din Europa
gonoree shutterstock
Avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății. Sexul oral duce la dezvoltarea unei bacterii periculoase
bts
Care sunt bolile cu transmitere sexuală care pot afecta copilul în timpul sarcinii
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
Ultimele știri
Creștere accentuată a cazurilor de gripă în România. „E o variantă virală care circulă în Europa” Atenționarea medicilor
Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin: „Nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative”
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine îi este parteneră și ce legături are aceasta cu lumea mondenă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
70 sau 50 de km/h: care este viteza corectă în localităţi. Excepţiile din lege
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cine a fost și cu ce s-a ocupat soția lui Rob Reiner. Cei doi au fost împreună peste 30 de ani și au avut...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...