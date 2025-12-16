Noi antibiotice aprobate pentru uz uman, „un punct de cotitură” în tratarea gonoreei rezistente la medicamente

Primele tratamente noi pentru gonoree din ultimele decenii ar putea reprezenta „un punct de cotitură” în eforturile de combatere a răspândirii tulpinilor de bacterii super-rezistente, au afirmat cercetătorii, potrivit The Guardian.

Cazurile de gonoree sunte în creștere în întreaga lume, cu peste 82 de milioane de infecții la nivel global în fiecare an și rate deosebit de ridicate în Africa și în țările din regiunea Pacificului de Vest a Organizației Mondiale a Sănătății, care se întinde de la Mongolia și China până la Noua Zeelandă. Cazurile din Anglia au atins un nivel record, iar ratele din Europa au fost de trei ori mai mari în 2023 decât în 2014.

Autoritățile din domeniul sănătății sunt îngrijorate de creșterea numărului de tulpini rezistente la medicamente ale bacteriei, OMS desemnând-o drept „agent patogen prioritar”. Un program de supraveghere al OMS a constatat că rezistența la antibioticele principale utilizate pentru tratarea gonoreei, ceftriaxona și cefixima, a crescut brusc de la 0,8% la 5% și, respectiv, de la 1,7% la 11% între 2022 și 2024.

Zoliflodacina este unul dintre cele două noi tratamente pentru infecțiile cu transmitere sexuală care au primit aprobarea autorităților de reglementare în ultima săptămână.

Dr. Tereza Kasaeva, directoarea departamentului de infecții cu transmitere sexuală al OMS, a declarat: „Aprobarea noilor tratamente pentru gonoree este o evoluție importantă și oportună în contextul creșterii incidenței la nivel mondial, al creșterii rezistenței la antimicrobiene și al opțiunilor terapeutice foarte limitate disponibile în prezent.”

Zoliflodacina, cunoscută și sub denumirea comercială Nuzolvence, a fost aprobată de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) la 12 decembrie pentru utilizarea împotriva gonoreei, care poate cauza probleme grave de sănătate, inclusiv infertilitate. Oamenii de știință speră că utilizarea țintită împotriva infecției va încetini dezvoltarea rezistenței.

Gepotidacina, un antibiotic dezvoltat de compania farmaceutică GSK, care este utilizat și pentru tratarea infecțiilor tractului urinar, a fost, de asemenea, aprobat pe 11 decembrie, după ce studiile au demonstrat că este eficient împotriva tulpinilor de gonoree rezistente la medicamente.

Zoliflodacin a apărut dintr-o nouă abordare non-profit pentru dezvoltarea antibioticelor, în cadrul căreia organizația non-profit Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP) a colaborat cu compania farmaceutică Innoviva.

Dr. Manica Balasegaram, director executiv al GARDP, a declarat: „Această aprobare marchează un punct de cotitură important în tratamentul gonoreei multirezistente, care până acum a depășit dezvoltarea antibioticelor.”

Conform rezultatelor publicate săptămâna trecută în revista Lancet, zoliflodacina a vindecat peste 90% dintre infecțiile genitale cu gonoree, situându-se la egalitate cu tratamentul standard actual, care combină două antibiotice: o injecție cu ceftriaxonă urmată de o doză orală de azitromicină. Nu au fost raportate probleme grave de siguranță.

Studiul clinic al medicamentului, care face parte dintr-o nouă clasă de antibiotice numite spiropirimidinetrione, a implicat 930 de participanți din Belgia, Olanda, Africa de Sud, Thailanda și SUA.

În conformitate cu termenii parteneriatului său, GARDP are dreptul de a înregistra și comercializa medicamentul în toate țările cu venituri mici, în majoritatea țărilor cu venituri medii și în mai multe țări cu venituri mari.

Dr. Rossaphorn Kittiyaowamarn, cercetător principal al studiului din Thailanda, a declarat: „În calitate de medici, vedem impactul devastator pe care gonoreea rezistentă la medicamente îl poate avea asupra vieții oamenilor din Thailanda.

Existența unui tratament oral cu doză unică, precum acesta, va schimba radical modul de combatere a gonoreei. Acest lucru este esențial pentru a reduce povara bolii pentru indivizi și pentru a preveni răspândirea gonoreei cu rezistență ridicată la medicamente la nivel global.”

