(P) Uridinamic, sprijin valoros pentru sistemul nervos

Foto deschidere Uridinamic
Stresul și efortul prelungit pe care îl depunem, alimentația dezechilibrată, iată doar câteva dintre problemele majore cu care ne confruntăm în prezent și care își lasă amprenta asupra sănătății noastre. Mulți dintre noi resimt oboseala constantă, scăderea capacității de concentrare, lipsa energiei și apariția disconfortului muscular sau articular.

În acest context, organismul are nevoie de ajutor suplimentar pentru a face față zilnic provocărilor. Grație formulei sale gândite să acționeze pe mai multe planuri în același timp, Uridinamic de la Benesio sprijină menținerea echilibrului general. Cu o singură administrare zilnică, sistemul nervos și organismul este susținut în primirea resurselor de care are nevoie pentru a rămâne rezistent, concentrat și activ.

Uridinamic, din gama Benesio, disponibil în farmaciile Catena, este un supliment alimentar formulat pentru a-i oferi organismului sprijinul de care are nevoie: de la metabolismul energetic (nr.: procese prin care organismul transformă alimentele în energie) și funcționarea sistemului nervos până la imunitate, tonus muscular și sănătatea articulațiilor.

Ingrediente cu rol definit

Astfel, Uridinamic de la Benesio are la bază o combinație atent echilibrată de vitamine, minerale, antioxidanți și extracte naturale, fiecare îndeplinind un rol specific:

Complexul de vitamine B (B1, B3, B6, B9, B12) – susține transformarea alimentelor în energie, contribuie la buna funcționare a sistemului nervos, ajută la formarea normală a sângelui și reduce oboseala.
• B1 (tiamina) contribuie la funcționarea optimă a metabolismului glucidelor (procese prin care corpul utilizează glucidele pentru a produce energie și alte substanțe utile), oferind creierului și mușchilor combustibilul necesar.
• Vitamina B3 (niacina) joacă rol important în menținerea sănătății pielii și a mucoaselor, dar și în reducerea oboselii mintale.
• Vitamina B6 ajută la reglarea activității hormonale și participă la producerea neurotransmițătorilor – substanțele chimice prin care neuronii comunică între ei.
• Folatul (B9) sprijină formarea celulelor roșii din sânge.
• Vitamina B12 contribuie la buna funcționare a nervilor și la prevenirea anemiei.

Vitamina D3 - sprijină funcționarea normală a mușchilor și întărește sistemul imunitar.

Magneziul - esențial pentru metabolismul energetic și menținerea funcționării corecte a mușchilor, inclusiv a inimii.

Acidul tioctic (alfa-lipoic) - antioxidant eficient cu rol de a proteja celulele împotriva stresului oxidativ (care contribuie la îmbătrânirea prematură a organismului).

Uridina și citidina - susțin sănătatea cognitivă, ajutând memoria și concentrarea.

Extractul de gheara-diavolului - sprijină sănătatea articulațiilor și ajută la reducerea disconfortului.

Extractul de piper negru (piperină) - crește absorbția și eficiența altor ingrediente active.

Cum acționează Uridinamic

Prin această combinație de ingrediente, Uridinamic de la Benesio contribuie la creșterea rezistenței organismului în mod special în perioadele solicitante:

• Mai multă energie - vitaminele B și magneziul conținute de formula Uridinamic de la Benesio ajută la obținerea energiei din alimente, reducând senzația de oboseală. Astfel, contribuie la menținerea unui nivel constant de energie pe parcursul zilei.

• Claritate mintală - uridina, citidina și complexul B susțin funcțiile cognitive ajutând la sănătatea celulelor nervoase și la transmiterea eficientă a impulsurilor între neuroni. Astfel, mintea devine mai alertă și senzația de “ceață mintală” este diminuată.

• Tonus muscular și mobilitate - vitamina D3 și magneziul contribuie la buna funcționare a mușchilor, iar gheara-diavolului sprijină articulațiile. Astfel, contribuie la ameliorarea disconfortului la nivelul articulațiilor, mai ales în cazul activităților fizice intense sau a statului prelungit în picioare.

• Imunitate puternică - vitaminele D3, B6, B12 și folatul ajută organismul să se apere mai bine împotriva factorilor externi și să facă față perioadelor solicitante, în care sistemul imunitar are nevoie de susținere.

• Absorbție optimă - piperina maximizează utilizarea nutrienților.

În plus, Uridinamic Benesio este simplu de integrat în rutina zilnică și se găsește la Catena, lanț de farmacii românesc prezent de 25 de ani pe piața autohtonă. Este necesar un singur comprimat filmat pe zi, luat în timpul mesei cu un pahar de apă, pentru o perioadă recomandată de la caz la caz.

Nu în ultimul rând, pentru a maximiza sprijinul oferit oraganismului de Uridinamic de la Benesio, o alimentație sănătoasă și un stil de viață echilibrat sunt întotdeauna de ajutor.

