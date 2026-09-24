Peste 320 de suplimente pentru nevoi diferite. Cum construim, la Secom®, varietatea cu intenție

Nevoile noastre de sănătate se schimbă odată cu etapele vieții, ritmul de zi cu zi și prioritățile fiecăruia. De peste două decenii, construim un portofoliu variat încât să răspundă acestei diversități, fără să facem compromisuri de la standardele în care credem.

Sunt momente în care grija pentru imunitatea familiei și dezvoltarea copiilor devine prioritară. Perioade în care ritmul profesional pune în prim-plan energia, concentrarea sau somnul. Etape în care mobilitatea, claritatea mentală ori menținerea vitalității capătă o importanță mai mare. Pentru noi, acestea sunt contexte reale de viață, nu simple categorii într-un catalog.

Această realitate ne-a ghidat încă din 2004: nu să avem „de toate”, ci să construim cu grijă opțiuni relevante pentru oameni diferiți, în momente diferite.

Peste 320 de suplimente. Mai multe nevoi, aceeași exigență

Astăzi, portofoliul nostru reunește peste 320 de suplimente alimentare de calitate superioară, pentru adulți și copii: produse dezvoltate de producători internaționali de renume și suplimente create de Secom® sub brandul propriu Good Routine®. Conform studiului Cegedim din iulie 2026, Secom® are cel mai variat portofoliu de suplimente din România.

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Portofoliul răspunde nevoilor de sănătate pe tot parcursul vieții: de la imunitate și dezvoltare armonioasă în copilărie, la energie și performanță în perioada activă a vieții adulte, echilibru hormonal și emoțional în etapele de tranziție, mobilitate și claritate mentală odată cu înaintarea în vârstă, până la longevitate și vitalitate. Include totodată opțiuni pentru sănătatea cardiovasculară, funcția hepatică, echilibrul digestiv, sănătatea pielii sau gestionarea stresului.

Fiecare dintre aceste nevoi poate cere o abordare nutrițională diferită. De aceea, portofoliul reunește vitamine și minerale, aminoacizi, acizi grași Omega 3-6-9, antioxidanți, enzime, fibre, bacterii benefice și extracte din plante, fructe, legume sau ciuperci medicinale. În produsele Secom regăsim, ingrediente standardizate, pentru a garanta o concentrație constantă a compușilor activi de la un lot la altul, patente, ingrediente inovatoare, de ultimă generație, dezvoltate în forme cu biodisponibilitate ridicată.

Valoarea varietății stă în posibilitatea de a alege o formulă potrivită contextului individual. Magneziul este poate cel mai bun un exemplu. În portofoliul nostru este disponibil în mai multe forme: bisglicinat, pentru sistemul nervos și somn, citrat, pentru susținerea digestivă, malat, pentru energie și recuperare, L-treonat, pentru funcțiile cognitive, și taurat, pentru susținerea cardiovasculară. Alegerea depinde de formă, concentrație, asocierile din formulă și obiectivul de suplimentare.

Același principiu se aplică formulelor pentru susținerea funcției hepatice, unde ingrediente precum silimarina, anghinarea, N-acetil-cisteina sau L-arginina au roluri diferite și complementare pentru a sprijini același organ. Varietatea devine relevantă când permite o alegere mai potrivită, nu doar mai multe produse pe raft.

Aducem în România expertiză internațională și formule avansate

Încă din 2004, facilităm accesul românilor la formule avansate, dezvoltate de producători internaționali cu experiență în cercetare și inovare.

Astăzi suntem importator și distribuitor exclusiv în România pentru branduri precum ChildLife® Essentials, Jarrow Formulas®, Solaray®, KAL®, Nature’s Way®, Mushroom Wisdom® și Boericke & Tafel®, distribuite de zeci de ani la nivel mondial.

Experiența acestor parteneriate se regăsește în felul în care evaluăm și construim azi întregul portofoliu.

Good Routine®: inovație cu sens

În 2020 am creat Good Routine®, brandul propriu Secom®, pentru a completa portofoliul cu formule dezvoltate pentru nevoile actuale ale consumatorilor.

Good Routine® reunește ingrediente extrem de atent selectate și forme diverse de administrare – capsule, tablete, fiole, pulberi, spray-uri sau siropuri – ușor de integrat în rutine diferite.

Produsele sunt fabricate în Spania și Italia, în unități partenere certificate GMP, conform standardelor internaționale relevante categoriei.

Aceeași exigență de calitate, într-un portofoliu variat

Fie că vorbim despre brandurile internaționale pe care le reprezentăm sau despre Good Routine®, varietatea portofoliului se construiește pe aceeași exigență de calitate. Fiecare alegere începe cu materia primă și continuă cu forma ingredientului, concentrația, modul în care ingredientele acționează împreună și documentația care susține formula.

Produsele din portofoliul nostru respectă cerințele legislației naționale și europene aplicabile. În funcție de produs, producător și țara de origine, procesele de fabricație și control urmează standardele internaționale relevante, iar ingredientele sunt însoțite de documentație privind originea, calitatea și conformitatea; verificările includ teste de laborator și certificate de analiză.

Sunt etape pe care consumatorul nu le vede pe raft, dar care fac diferența dintre un portofoliu numeros și unul construit responsabil, prin alegeri pe care le putem susține cu fapte.

Consultanță personalizată pentru alegeri informate

Varietatea devine cu atât mai utilă cu cât diferențele dintre opțiuni sunt înțelese. În Secom Health Store, ea este completată de consultanță personalizată. Consultanții noștri au pregătire medicală sau experiență relevantă în domeniul suplimentelor și au rolul de a transforma varietatea portofoliului și documentația științifică în recomandări ușor de înțeles, astfel încât fiecare consumator să poată identifica opțiunile care corespund stilului său de viață.

De peste două decenii, misiunea noastră este să contribuim la îmbunătățirea sănătății și a stării de bine a oamenilor prin produse de înaltă calitate, inovatoare și de încredere. Credem că varietatea are sens atunci când se traduce în opțiuni relevante pentru oameni, etape de viață și obiective diferite și este susținută de aceeași responsabilitate în fiecare alegere pe care o facem: să selectăm riguros, să inovăm responsabil, să păstrăm calitatea fără compromis și să oferim ghidajul necesar pentru alegeri informate. Astfel, varietatea devine cu adevărat utilă.

Cel mai variat portofoliu de suplimente din Romania*. Nu din intamplare — ci cu intentie. Standardul Secom®. * Conform studiului Cegedim la iulie 2026 privind furnizorii de suplimente.

Editor : A.D.V.