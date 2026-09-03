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Nicolas Maduro și soția sa încearcă să obțină achitarea de acuzațiile de trafic de droguri pe motiv de imunitate

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Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, în perioada președinției. Foto Profimedia
Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, în perioada președinției. Foto: Profimedia
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Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au solicitat miercuri unui judecător respingerea actului de acuzare privind traficul de droguri care le este adus, invocând faptul că beneficiază de imunitate în calitate de șef de stat și primă doamnă ai unei țări străine, relatează Euronews.

În documentele depuse la tribunalul federal din Manhattan, avocații lui Maduro au afirmat că, potrivit legii, judecătorul este obligat să respingă actul de acuzare, deoarece acesta nu poate fi formulat împotriva unui lider străin.

„Niciun tribunal american nu a prezidat vreodată procesul penal al unui lider străin care a fost recunoscut de propria țară ca șef de stat în exercițiu la momentul formulării acuzațiilor”, au scris avocații. „Acest lucru nu este o întâmplare a istoriei. El reflectă o regulă mai veche decât dreptul comun: șefii de stat sunt scutiți de procesul penal al oricărui tribunal național, cu excepția celui din propria țară.”

Pequeño regalo de amor y esperanza

Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Maduro și soția sa urmează să fie judecați pentru acuzații de trafic de droguri pe 1 iunie anul viitor. Judecătorul Alvin K. Hellerstein a stabilit ca dezbaterile orale privind moțiunile de respingere a actului de acuzare să înceapă pe 17 noiembrie.

Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, sunt reținuți într-o închisoare din Brooklyn de când forțele americane i-au ridicat din reședința lor din Caracas, în cadrul unui raid desfășurat în miezul nopții la începutul lunii ianuarie, și i-au adus la New York.

În documente separate depuse miercuri, avocații lui Flores au afirmat că și ea beneficiază de imunitate față de urmărirea penală din SUA, pe baza imunității suverane.

„Este un atribut al suveranității Venezuelei, iar numai Venezuela poate renunța la acesta”, au scris avocații ei.

Avocații lui Maduro au susținut că, chiar dacă Maduro nu ar avea dreptul la imunitate suverană în calitate de șef de stat, dosarul împotriva lui trebuie respins deoarece are dreptul la imunitate suverană bazată pe comportament.

Între timp, au susținut avocații, Maduro „neagă vehement acuzațiile aduse împotriva sa”. „Dacă acest caz ar ajunge în fața instanței, ar deveni evident că a fost acuzat pe nedrept”, au afirmat aceștia.

Atât Maduro, cât și Flores s-au declarat nevinovați într-un dosar penal inițiat acum șase ani împotriva a numeroși presupuși complici. Aceștia riscă pedepse cu închisoarea pe viață dacă juriul va considera că au făcut parte dintr-o conspirație menită să introducă cocaină în Statele Unite.

Procurorii federali urmează să depună un răspuns la aceste argumente în cursul acestei luni.

Administrația președintelui american Donald Trump a apărat raidul de capturare a lui Maduro, calificându-l drept o „operațiune chirurgicală de aplicare a legii”. Maduro s-a autointitulat prizonier de război, iar capturarea sa a fost calificată de acesta drept răpire.

Procurorii susțin că Maduro a pus la cale o conspirație pentru a introduce mii de tone de cocaină în SUA, colaborând cu forțele de ordine venezuelene pentru a-i ajuta pe baronii drogurilor.

Editor : M.C

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