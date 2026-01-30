Vaccinuri gratuite pentru copii în România. Calendarul complet al imunizărilor decontate de stat în 2026

Vaccinarea rămâne cea mai sigură și eficientă formă de protecție împotriva bolilor infecțioase grave în rândul copiilor și adolescenților. În România, Institutul Național de Sănătate Publică, împreună cu Ministerul Sănătății, coordonează calendarul național de vaccinare, care include imunizările obligatorii, administrate din primele zile de viață până la vârsta de 14 ani, costurile fiind suportate integral de stat. În completare, specialiștii recomandă și alte vaccinuri - precum cele împotriva HPV, gripei, pneumococului sau varicelei - care, deși sunt opționale, contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și a complicațiilor pe termen lung.

În România, schema națională de vaccinare gratuită include imunizările esențiale, administrate prin rețeaua medicilor de familie și în maternități.

Vaccinuri recomandate din prima zi de viață a copilului

Vaccinurile pot fi administrate gratuit în maternitate, precum și în cabinetul specialistului în pediatrie sau al medicului de familie. În România, vaccinarea se face conform următorului calendar național:

În maternitate, în primele 24 de ore de viață - vaccin hepatitic B (Hep B);

În maternitate, în primele 2-7 zile de viață - vaccin de tip Calmette Guerrin (anti-tuberculoză BCG);

La 2 luni, la medicul de familie sau pediatru - Vaccin hexavalent, diftero-tetano-pertussisacelular-poliomelitic-Haemophilus B-Hepatitic (DTPa-VPI-Hib-Hep B) și vaccin pneumococic conjugat;

La 4 luni, la medicul de familie sau pediatru - Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) și Vaccin pneumococic conjugat;

La 11 luni, la medicul de familie sau pediatru - Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) și Vaccin pneumococic conjugat;

La 12 luni, la medicul de familie sau pediatru - Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR - Rujeolă, Oreion, Rubeolă);

La 5 ani, la medicul de familie sau pediatru - Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR);

La 5-6 ani, la medicul de familie - Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI - imunizarea împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive (pertussis) și poliomielitei);

De la 14 ani, în funcție de situațiile individuale, la medicul de familie - Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (Tdap - pentru difterie, tetanos și tuse convulsivă);

Grupuri speciale: persoanele care au suferit transplant medular sau de celule stem hematopoietice, cu vârsta de peste 14 ani, pot fi vaccinate cu Tdap chiar dacă nu au primit schema standard, pentru a compensa imunitatea compromisă după transplant.

Copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar altă schemă de vaccinare

În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive (mamele care au test pozitiv pentru antigenul HBs/ AgHBs) li se va aplică temporar următoarea schemă de vaccinare:

La 6 săptămâni, de către medicul de familie - Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I;

30 de zile de la prima doză, de către medicul de familie - Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II;

30 de zile de la a doua doză, în cabinetul medicului de familie - Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III.

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomieliticHaemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).

Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere. (Sursă: Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și Ordin nr. 3.975 din 29 decembrie 2022)

Vaccinuri recomandate pentru copii, care se pot face opțional

Pe lângă vaccinurile obligatorii, copiii și adolescenții pot beneficia, în anumite condiții, de imunizări opționale gratuite, destinate prevenirii unor infecții grave sau reducerii riscurilor asociate unor afecțiuni specifice. Administrarea acestora se face în funcție de grupa de risc și de vârstă, exclusiv la recomandarea medicului și doar în unități medicale autorizate.

Vaccin rotavirus

„Virusul rotavirus este unul care produce tulburări digestive, diaree cu sângerări și se manifestă printr-o stare generală de rău. Odată contactat acest virus este posibil să provoace complicații grave la nivelul organismului, care să ducă chiar la deces, prin deshidratarea sugarului. În mare măsură, acest virus se găsește și în spitale, iar dacă oamenii merg cu un copil pentru a-l trata de o altă boală, este posibil să ia virusul din spital. Pentru a preveni această situație, le recomandăm părinților să vaccineze sugarii.

Este un vaccin tip sirop, care se administrează pe gură, în două sau trei doze, în funcție de serul ales. Vaccinul împotriva rotavirus se administrează doar în primele șase luni de viață și nu poate fi făcut mai târziu.”, a explicat pentru Digi24.ro Sandra Alexiu, medic și președinte al Asociației Medicilor de Familie din București-Ilfov

Vaccin împotriva varicelei

„Noi, medicii, recomandăm și vaccinul suplimentar contra varicelei. Chiar dacă boala pare ușoară, dacă nu este făcută în copilărie, ci la vârsta adultă, aceasta poate căpăta aspecte grave și poate da complicații severe. Uneori, după varicelă, pot exista afecțiuni precum encefalită sau chiar cazuri de accidente vasculare. De asemenea, să nu uităm că virusul rămâne în organism și se poate reactiva în viața de adult, chiar de vârstnic, și poate produce Zona Zoster, care este extrem de dureroasă și care afectează tot organismul, uneori chiar și la câțiva ani după apariția erupțiilor.

Mai recomandăm, în copilărie, până la 4 ani, dar și în perioada adolescenței și la vârstnici, vaccinurile împotriva meningitei (vaccin meningococic), o boală gravă, care poate provoca deces în 48 de ore de la diagnostic dacă nu este tratată corespunzător. Persoanele vaccinate nu sunt afectate deloc de această boală.

De asemenea, sunt importante și vaccinurile în cazul persoanelor care călătoresc în alte țări.

Sunt țări care se află în continuare în incidențe mari ale unor boli precum malarie, febra galbenă sau poliomielită, iar pentru aceste boli există posibilitatea de a face vaccin în țară, înainte de a merge către destinație. Sunt centre specializate pentru vaccinare unde se eliberează un carnet în care sunt specificate vaccinurile.”, a mai precizat Sandra Alexiu

Alte vaccinuri suplimentare pentru copii recomandate până la 18 ani

Vaccin gripal

Vaccinul gripal se administrează gratuit copiilor cu vârsta de peste 6 luni și până la 19 ani. Este recomandat anual deoarece ajută la prevenirea gripei, o boală care poate provoca complicații severe la sugari și adolescenți.

Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte imunizări care se administrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Administrarea vaccinului se face doar de anumiți medici, mai exact de cei care au menționat în curriculum de pregătire de specialitate și metodologia de vaccinare.

Vaccin papillomavirus (HPV)

Vaccinul împotriva virusului papiloma uman (HPV) este gratuit pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 18 ani. Acesta ajută la prevenirea infecțiilor cu HPV, care pot provoca, pe termen lung, diferite tipuri de cancer.

HPV este unul dintre cele mai răspândite virusuri la nivel mondial. Din cele peste 200 de tipuri de HPV, majoritatea inofensive, câteva tulpini sunt cu risc oncogen înalt și pot duce, în timp, la apariția cancerului. Particularitatea infecției cu HPV este că, de cele mai multe ori, trece neobservată. Virusul poate persista ani de zile fără simptome vizibile.

Vaccin pneumococic polizaharidic

Vaccinul pneumococic polizaharidic (previne infecții grave precum pneumonia și meningita) este gratuit pentru copiii cu vârsta sub 19 ani, născuți înainte de 1 octombrie 2017. Copiii născuți după această dată sunt imunizați cu vaccin pneumococic achiziționat de Ministerul Sănătății în cadrul Programului Național de Vaccinare (PNV). (Sursa: INSP/ Ordinele Ministerului Sănătății nr. 3120/2023 și 5135/2024)

Efectele adverse ale vaccinurilor

„Există un tabel în care sunt listate toate efectele adverse ale tuturor vaccinurilor, de la cele mai simple și ușoare, care pot apărea în unele cazuri, până la cele care pot apăre sub formă mai violentă, în cazuri rare, de tipul unei reacții alergice sau de tip anafilactoid. Efectele adverse este bine să fie raportate, deoarece semnalizarea acestora duce, automat, la îmbunătățirea prospectelor. Nu există cazuri de deces din cauza vaccinului.

Recomandăm părinților să citească prospectele, să raporteze efectele adverse, fie către medic, fie direct online, pentru că există această opțiune pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). Vaccinurile moderne sunt foarte bine purificate, în doze unice, într-o seringă care are un ac sudat, subțire, cu un vârf oblic. Toate acestea fac ca vaccinarea să producă extrem de puține reacții locale.

În general, nu ne așteptăm la reacții locale sau generale. Apar foarte rar, însă nu trebuie să sperie pe nimeni. Inocularea (introducerea) unui vaccin imită, de fapt, procesul prin care noi ne îmbolnăvim de la un microb, mai exact imită reacția inflamatorie produsă în organism. Când organismul are o reacție, înseamnă că sistemul lui imunitar este bun.

Dacă un copil face o reacție adversă la vaccinare, local sau face febră, este cel mai bun semn că sistemul lui imunitar funcționează bine și dacă ar fi făcut boală ar fi avut o reacție mai violentă.”, a precizat Sandra Alexiu, președinte al Asociației Medicilor de Familie din București

Riscurile nevaccinării la timp

„Majoritatea sugarilor care fac vaccinurile la timp sunt protejați în proporție mare contra bolii. În situația în care nu se face vaccinarea în timp util, și ne aflăm într-un focar, copiii riscă să facă boala respectivă (contra căreia nu au fost vaccinați) într-o formă ce implică simptome și complicații grave.

Cea mai frecventă afecțiune cu care ne confruntăm în România este rujeola. Sunt multe cazuri de rujeolă pentru că, în general, vaccinarea la copii împotriva bolii a fost mai mică decât ar trebui, fie din cauza refuzului la vaccinare ori a unor explicații insuficiente despre importanța vaccinului. Rujeola (sau pojar este același lucru) este o boală considerată ușoară, însă, din păcate, este o boală înșelătoare, pentru că pot apărea complicații grave, care să se manifeste mult mai târziu. Practic, poți face rujeolă, fără probleme majore, cu simptome generale precum febră, ochi roșii, erupție pe piele, simptome care trec în câteva zile, însă la distanță de 10, chiar 15 ani poate apărea o paralizie progresivă, pentru că acest virus rămâne în organism și poate distruge sistemul nervos, în timp.

Paralizia progresivă produsă de rujeolă se numeste PESS, paralizie extensivă care se instalează progresiv, nu are niciun tratament și poate duce la deces. În prezent, există cazuri de paralizie progresivă (în Timișoara și zona Moldovei), care sunt apărute la o distanță de 10-12 ani de focarele, înainte de epidemie, care au fost în țară. În prezent, vaccinul contra rujeolei nu se mai face singur, ci într-un vaccin combinat împotriva a trei boli, produse de trei tipuri de virusuri: rujeolă, rubeolă și oreion. Se face un vaccin la 12 luni și un rapel la 5 ani. Dacă, între timp, o persoană face rujeola, este bine să se facă acest vaccin la minim o lună de la boală, pentru a exista protecție contra celorlalte două boli.”, conchide sursa Digi24.ro

