„Adevărații câștigători”. James Stavridis, fost SACEUR al NATO, explică cum se poate apăra Europa singură, dacă SUA părăsesc alianța

Data publicării:
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Foto: Profimedia

În calitate de fost comandant suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR) din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, James Stavridis explică, într-un articol de opinie pentru Bloomberg, că n-a luat niciodată în considerare ideea ca SUA să părăsească cea mai vitală alianță de securitate din lume. Însă criza din ultimele două săptămâni privind suveranitatea Groenlandei l-a pus serios pe gânduri despre cum ar arăta NATO fără cel mai important membru al său.

Redăm mai jos textul scris de fostul comandant în publicația citată.

„NATO a fost format din cenușa celui de-Al Doilea Război Mondial de către 12 națiuni, 10 europene și două nord-americane. Lordul Hastings Ismay, primul secretar general, a spus faimoasa frază că NATO există pentru a „ține rușii afară, americanii înăuntru și germanii la pământ”. El a văzut desfășurarea Războiului Rece, amenințarea reprezentată de Uniunea Sovietică la adresa Europei de Vest și pericolul unei Germanii necontrolate. De asemenea, știa că SUA ar putea repeta greșeala pe care au făcut-o după Primul Război Mondial: pur și simplu să se îndepărteze de continent după ce luptele s-au terminat.

Din 1949 până în prezent, alianța s-a ținut în mare măsură de obiectivele lui Ismay: prin Războiul Rece, prăbușirea comunismului și reunificarea Germaniei, disputele nesfârșite privind împărțirea sarcinilor și misiunea NATO în Afganistan post-11 septembrie, pe care am comandat-o timp de patru ani. În ciuda multor certuri interne, alianța a crescut la 32 de națiuni și rămâne vitală pentru securitatea nu numai în Europa de Vest, ci și în Balcani, Orientul Mijlociu, Arctica și apele din largul Europei și Africii.

Însă controversa din Groenlanda este la fel de tensionată ca orice ruptură anterioară din cadrul alianței. Aproape 10 națiuni europene au trimis contingente mici de trupe pe insulă în ultimele două săptămâni, aparent pentru a supraveghea apărarea împotriva intruziunii rusești și chineze, dar mai ales pentru a preveni intervenția militară americană amenințată de președintele Donald Trump. Până acum a prevalat calmul, dar problema nu este deloc închisă și există o mulțime de alte probleme în care echipa Trump pare pregătită să amenințe unitatea transatlantică.

Merită să ne întrebăm: Cum arată NATO fără SUA?

Washingtonul are de departe cel mai mare buget militar din alianță, de aproximativ 900 de miliarde de dolari, Trump lansând recent ideea creșterii acestuia la 1,5 trilioane de dolari. Însă bugetul colectiv de apărare al Europei este destul de mare - al doilea din lume - de aproximativ 400 de miliarde de dolari.

Pentru a ne da seama, Rusia se situează la aproximativ 140 de miliarde de dolari, iar China la aproximativ 250 de miliarde de dolari.

Și, având în vedere noile angajamente ale națiunilor europene de a ajunge la 5% din PIB (3,5% din cheltuielile militare pure și 1,5% pentru infrastructură și capacități cibernetice conexe), se cheltuiesc mulți bani pentru apărare peste Atlantic.

O altă pierdere majoră pentru alianță, în cazul plecării SUA, ar fi reducerea bazei industriale de apărare și a întregii capacități tehnologice asociate acesteia. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics și RTX (fosta Raytheon) sunt antreprenori principali uriași, iar aproximativ jumătate din primele 25 de firme de apărare din lume se află în SUA.

Însă Europa are o bază industrială destul de puternică, opt dintre primii 25 de antreprenori fiind BAE (Regatul Unit), Leonardo (Italia), Airbus (Franța/Germania), Thales (Franța), Saab (Suedia) și Rheinmetall (Germania).

SUA produc cele mai înalte niveluri de tehnologie, inclusiv avioane de vânătoare stealth de a cincea generație, cum ar fi F-35; cele mai bune drone cu autonomie lungă pentru recunoaștere și atac; cele mai bune sisteme de apărare aeriană, inclusiv Patriot și THAAD; și sateliți mai buni, cheia informațiilor generale.

Cu toate acestea, Europa produce nave de război și submarine diesel mai rapid și cu capacități egale cu multe clase americane. Și datorită sprijinului lor recent acordat Ucrainei, europenii depășesc rapid SUA în producția de tancuri, obuziere și muniții.

Europa ar putea să se adapteze rapid la sistemele cu tehnologie mai slabă, cum ar fi dronele cu rază scurtă de acțiune; armele ușoare; elicopterele și aeronavele de transport; și apărarea aeriană cu rază scurtă de acțiune și rachetele de atac la suprafață. Cât de repede ar putea firmele continentale să reproducă tehnologia militară americană? Probabil cinci ani de dezvoltare, dar nu pentru totdeauna inaccesibilă.

În ceea ce privește numărul trupelor, deși SUA se pot baza pe o forță formată exclusiv din voluntari, mulți membri europeni ai alianței sunt mulțumiți de o formă de recrutare obligatorie. Nouă națiuni o au deja, inclusiv ambii membri nordici, iar Germania este pe cale să o reinstituie.

Există, desigur, problema majoră a unui scut nuclear. Deși Regatul Unit și Franța au forțe de atac nucleare mici (dar bine antrenate), Europa nu ar mai avea umbrela strategică furnizată de Washington.

Prin urmare, statele europene ar putea fi forțate să își dezvolte propriile capacități, Germania și Polonia alăturându-se probabil clubului nuclear. Sau ar putea eventual negocia un cadru cu SUA pentru a menține o forță nucleară comună pentru o anumită perioadă.

Un factor important de partea Europei este că un NATO fără SUA nu ar avea genul de responsabilități globale - determinate de prioritățile americane - care au condus alianța la războaie în Afganistan și Irak.

NATO s-ar putea concentra mult mai mult pe vecinătatea sa, în special pe protejarea Ucrainei - care are mai multe șanse să se alăture în cele din urmă unui NATO post-SUA. Alianța ar avea în continuare șase națiuni în Arctica.

Dacă SUA se concentrează mai puțin pe emisfera vestică — așa cum prevăd atât noua Strategie de Securitate Națională, cât și Strategia de Apărare Națională — bănuiesc că restul de 31 de națiuni NATO vor fi în cele din urmă bine. Iar adăugarea Ucrainei — cu 40 de milioane de locuitori, o armată extrem de experimentată și o populație profund motivată — ar aduce alianța înapoi la 32.

Să sperăm că SUA își vor menține cursul, dar bănuiesc că europenii încep să se gândească la alte opțiuni pentru apărarea lor. Oamenii mă întreabă tot timpul: „Cine va câștiga războiul din Ucraina - rușii sau ucrainenii?” Adevărații câștigători ar putea fi europenii - dacă se unesc și construiesc o apărare pancontinentală mai puternică. Să sperăm că acest lucru s-ar întâmpla în cadrul NATO și alături de SUA. Dar, dacă este necesar, cred că ar putea merge singuri.”

