Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, întrebat dacă România ar trebui să se simtă amenințată de discursul violent al președintelui american Donald Trump la adresa Europei, că au mai fost „șocuri în ultimul an”, dar care nu au rupt relația țării noastre cu SUA. „Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință”, subliniază șeful statului.

Nicușor Dan se declară optimist în ce privește relația României cu SUA, despre care spune că a fost clădită în mult timp și e greu să fie ruptă.

„Noi România avem o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE. Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință. Au fost niște șocuri în ultimul an, însă ele nu au rupt această relație și ceea ce noi încercăm să facem în dezbaterile europene, pe diferite formate, este să descurajăm escaladarea tensiunilor.

Pentru moment suntem bine și sunt optimist pentru viitor, pentru că relația asta a fost clădită în mult timp, există relații comerciale, există transfer de tehnologie. E greu să fie ruptă cu adevărat această relație. Până atunci însă, într-o lume tot mai competitivă, e foarte bine ce face Uniunea Europenă și în dezbaterile din interior suntem de această opinie să deschidem un acord comercial cu America de Sud, cu India, astfel încât economiile noastre să fie mult mai competitive”, a declarat președintele.

„În linii mari, eu exclud acest scenariu de rupere transatlantică”, a adăugat Nicușor Dan, referindu-se la ipoteza în care România ar avea de ales între relaţia cu SUA şi cea cu Uniunea Europeană.

Despre o armată europeană fără SUA

Întrebat despre declarațiile tranșante ale șefului NATO, Mark Rutte, potrivit căruia nu poate exista o alianță europeană de apărare fără sprijinul SUA, Nicușor Dan a spus că este de acord „în mare parte” cu acesta.

„Până ajungem acolo, noi trebuie să compensăm deficitul de securitate. Unde Donald Trump are dreptate este că, decenii la rând, Europa s-a bazat pe securitatea dată de Statele Unite şi că preţul economic plătit pentru asta a fost dezechilibrat între Statele Unite şi ţările europene. Şi atunci ceea ce noi trebuie să facem este - şi, din fericire, am început să facem şi războiul ăsta din Ucraina ne-a impulsionat, vorbesc de ţările europene - este să începem să investim în apărare, să încercăm să compatibilizăm diferitele tehnici militare pe care le avem, numai că ăsta este un proces de ani de zile, timp în care, şi acum spune Mark Rutte, colaborarea cu Statele Unite rămâne esenţială”, a mai declarat șeful statului.

Într-un discurs susținut la Bruxelles, Rutte a afirmat că „cine crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze”. „Voi nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unii de alţii”, a subliniat el în faţa europarlamentarilor.

Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, acest lucru i-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul lor intern brut (PIB), şi i-ar obliga, de asemenea, să-şi construiască propria capacitate de descurajare nucleară.

„Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

„România este o putere mijlocie”

Nicuşor Dan a afirmat că România este „o putere mijlocie” care are relaţii atât cu Statele Unite ale Americii, cât şi cu Uniunea Europeană.

Declarația vine în contextul unui avertisment dur lansat de premierul canadian Mark Carney, la Davos. Acesta a spus că ordinea mondială „e pe cale de dispariție” și a îndemnat puterile mijlocii să acționeze împreună, în fața amenințărilor lui Trump.

„Pare că fiecare zi ne aduce aminte că trăim într-o epocă a rivalității între marile puteri. Că ordinea mondială bazată pe reguli e pe cale de dispariție, că cei mai puternici pot să facă tot ce pot, în timp ce cei slabi trebuie să sufere ce trebuie. În fața unei astfel de logici, există o tendință puternică a țărilor să meargă înainte așa, să se conformeze, să evite problemele și să spere că dacă se conformează vor avea parte de siguranță. Nu așa funcționează”, spunea premierul canadian.

Carney declara că marile puteri nu trebuie să-și hărțuiască aliații și să forțeze sistemul internațional prea mult.

„Hegemonii nu pot să continue să-și monetizeze constant relațiile. Puterile mijlocii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu vom fi la masă, vom fi în meniu”, spunea el, într-un discurs care a devenit viral în mediul online.

Vizita în SUA

În ce privește vizita în Statele Unite, Nicușor Dan a spus că va avea loc anul acesta.

„Foarte probabil în cursul acestui an, că este martie, aprilie, vom vedea. Există invitația, numai că eu vreau să o tratăm în modul cel ami serios. Există discuții pe mai multe paliere economice, pe metale rare, pe energia din regiune și alte paliere economice și îmi doresc ca atunci când mergem acolo, această vizită să aibă o substanță economică, dincolo de cea de securitate”, a declarat el.

