Live TV

Cum se anunță vremea până în martie. Estimări meteo pentru ultima lună de iarnă

Data publicării:
femeie care sare, iarba si zapada
Foto. Shutterstock
Din articol
Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026 Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026 Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026 Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Luna februarie va fi caracterizată de temperaturi uşor peste cele obişnuite, în majoritatea regiunilor ţării, anunţă vineri meteorologii, care precizează că în intervalul 9 - 23 februarie vor fi precipitaţii abundente la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale şi local în cele sudice, dar şi mai coborâte în extremitatea de nord-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

 Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
4
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Ger extrem în România la început de februarie: ANM anunță minime de până la -15°C și schimbări bruște de temperatură
soare la apus iarna
Meteorologii anunță ce se va întâmpla cu vremea în februarie: „O lună a contrastelor termice”
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare. „Poate aduce din nou ninsori”
oameni pe stradă și ploaie
Vremea se încălzește în toată țara, dar nu scăpăm de ploi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni
femeie cu caciula se incalzeste la maini
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării. Prognoza ANM până pe 8 februarie
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se...
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel...
Gold, silver and Palladium bullion in small bars
Ce se întâmplă cu aurul și argintul: Cum au ajuns metalele prețioase...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
„Adevărații câștigători”. James Stavridis, fost SACEUR, explică cum...
Ultimele știri
La Washington a avut loc premiera documentarului „Melania”. Donald Trump: „Nu știu dacă e ceva de care să fiu încântat”
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord
Trump amenință că retrage certificarea aeronavelor fabricate în Canada şi vorbește de tarife de 50%. Măsura ar lovi și flota SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1: „De trei ani are fața...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN