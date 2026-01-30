Cum se anunță vremea până în martie. Estimări meteo pentru ultima lună de iarnă

Luna februarie va fi caracterizată de temperaturi uşor peste cele obişnuite, în majoritatea regiunilor ţării, anunţă vineri meteorologii, care precizează că în intervalul 9 - 23 februarie vor fi precipitaţii abundente la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale şi local în cele sudice, dar şi mai coborâte în extremitatea de nord-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

