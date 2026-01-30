Live TV

Video Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord

Data publicării:
Su-25
Avion Su-25 ucrainean

Imaginile care circulă online par să arate momentul în care un avion ucrainean Su-25 a fost doborât în timpul unei misiuni de luptă, informează Ukraine News.

Conform informațiilor disponibile, avionul ar fi fost atacat de un avion de vânătoare rus Su-35 și lovit de un rachetă R-37M cu rază lungă de acțiune. Videoclipul arată avionul zburând la rasul solului pentru a nu fi detectat, apoi rupându-se în aer după lovitură.

Confruntarea, fără șansă pentru avionul ucrainean, pentru că cel rus aste de o generație superioară, ar fi avut loc în februarie 2024, însă imaginile au apărut abia acum.

Pilotul ucrainean a murit în incident: Stanislav Rykov, un pilot de atac ucrainean cu mare experiență, a fost ucis în timpul angajamentului.

Rykov efectuase peste 380 de misiuni de luptă, ceea ce îl plasa printre cei mai experimentați piloți de Su-25 din Forțele Aeriene Ucrainene.

Editor : Sebastian Eduard

