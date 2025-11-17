Live TV

Nava cuprinsă de flăcări. Foto: Captură video Digi24

Locuitorii din satul tulcean Plauru și animalele lor sunt evacuați din cauza pericolului de explozie din zonă, după ce o navă cu mii de tone de GPL la bord a luat foc aproape de portul ucrainean Izmail. Vaporul a fost lovit de dronele rusești noaptea trecută. Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea, a precizat, la Digi24, că petrolierul se află la circa 500 de metri de Plauru.

Actualizare 11.49: Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea, a afirmat, la Digi24, că, din estimările sale, 100 - 150 de oameni ar fi evacuați.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile locale (n.red - ISU, ISU Tulcea, prefecți și primarul din zonă) se impune, pentru o doză de risc foarte ridicată, să fie evacuată populația din Plauru, ținând cont că, în momentul de față, incendiul la această navă de transport GPL nu este finalizat”.

Întrebat cât este de aproape petrolierul de Plauru, Teodorescu a precizat: „Discutăm de sute de metri, 500 de metri aproximativ. Este pe brațul Chilia, știm că brațul Chilia face separarea dintre teritoriul României și teritoriul Ucrainei. Suntem în vecinătatea graniței”.

Referitor la oamenii evacuați din acest sat, președintele CJ Tulcea a afirmat: „Câteva sute, 100 - 150 de oameni, estimez eu. Animalele sunt duse la o distanță care evită orice pericol sau orice situație creată. Oamenii sunt duși la o distanță mai mare pentru a preveni orice posibil lucru nedorit”.

Știrea inițială: Satul Plauru aparține de comuna Ceatalchioi, iar nava cu 4.000 de tone de GPL arde pe malul ucrainean.

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației. Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

În plus, DSU a precizat că a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. 

„Pentru evaluarea la fața locului și monitorizarea riscurilor, o autospecială din cadrul Detașamentului de Pompieri a fost trimisă în zonă, echipajul executând misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ. 

 Situația este monitorizată atent la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și Departamentului pentru Situații de Urgență, acestea fiind în permanentă legătură cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Instituția Prefectului Tulcea. Adresăm rugămintea către populația din zonă să rămână calmă și să urmeze strict indicațiile autorităților locale și ale echipajelor de intervenție. Dorim să subliniem că toate forțele de intervenție sunt mobilizate și pregătite pentru a gestiona situația și pentru a proteja populația și bunurile, asigurând un răspuns rapid și eficient. Echipele noastre monitorizează permanent evoluția situației”.

Hartă: satul Plauru, aflat la granița cu Ucraina, în Delta Dunării

Amintim că Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România. MApN a anunțat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. 

