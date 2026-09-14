Nicușor Dan: Războiul din Ucraina va mai continua „cel puțin un an, doi”. „Nu vedem o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre războiul din Ucraina, că, în condițiile în care nu se vede o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor, „trebuie să fim pregătiţi pentru o continuare, cel puţin un an, doi, a acestui război”.

„Suntem într-un moment în care societatea din Federaţia Rusă resimte efectele războiului. Astea sunt lucrurile noi, faţă de acum un an. Pe linia frontului, lucrurile sunt aproape neschimbate, pentru că tehnologia dronelor face foarte costisitor orice fel de avans teritorial. Dar nu vedem, în condiţiile care sunt dificile pentru Federaţia Rusă, o voinţă a Rusiei de a veni la masa negocierilor. Trebuie să fim pregătiţi pentru o continuare, cel puţin un an, doi, a acestui război”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în Finlanda, într-un interviu pentru Euronews.

Şeful statului a precizat că „singurul lucru cert în momentul acesta este că economia rusă este în suferinţă şi de asemenea, faptul că ucranienii reuşesc să lovească în adâncime centre logistice, rafinării”.

Editor : B.E.