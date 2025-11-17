Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea

Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, a transmis MApN, care a adăugat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Oamenii din județul Tulcea au primit mesaje Ro-Alert.

„Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail).

La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, a anunțat luni dimineață MApN pe Facebook.

Forțele MApN vor realiza astăzi cercetări „în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina”.

„Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit ISU, la ora 02.30, IGSU a emis un mesaj Ro-Alert pentru oamenii din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a anunțat că mai multe ținte se apropie de granița României.

Oamenii au fost înștiințați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și să adopte măsuri de siguranță și adăpostire.

Alerta aeriană a încetat începând cu ora 03.00.

„În dispeceratul ISU «DELTA» Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii. Ofiţerul din cadrul dispeceratului le-a transmis apelanţilor că nu au motive de îngrijorare, atacurile Federaţiei Ruse au ţinte vizate pe teritoriul ucrainean dar i-au îndemnat să fie prevăzători, să adopte măsurile de protecţie şi adăpostire dacă situaţia o impune şi să anunţe de îndată în cazul observă ori identifică obiecte care cad din spaţiul aerian”, au transmis reprezentanţii ISU, conform News.ro.

