Sibiu: Copilul de 5 ani găsit după două zile de căutări, în pădure, a fost externat din spital

Data publicării:
copil_cautat_sibiu

Copilul de 5 ani găsit săptămâna trecută după două zile de căutări, în pădure, a fost externat din spital. El va rămâne sub supravegherea medicului de familie. De asemenea, evoluţia sa va fi urmărită şi prin serviciul de ambulator.

„Ca urmare a evoluţiei favorabile, astăzi, Alexandru s-a externat la domiciliu împreună cu mama lui. Va fi urmărit în perioada următoare, atât prin serviciul de ambulator, cât şi de către medicul de familie”, a declarat pentru News.ro Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu.

În 14 mai, Ioana Mătăcuţă declara că băieţelul are stare generală bună, este afebril, este echilibrat hemodinamic şi respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical şi suntem optimişti în ceea ce priveşte evoluţia lui. Va rămâne în continuare spitalizat atât pentru supraveghere, cât şi pentru investigaţii şi tratament de specialitate, şi în cursul următoarelor zile vom şti când va veni momentul externării.

Copilul a ajuns la spital cu o deshidratare uşoară, iar investigaţiile imagistice au indicat o pneumonie interstiţială.

„Copilul evoluează bine, este pe tratament deja de mai bine de 12 ore, suntem optimişti că starea lui va merge spre bine. Din ce am înţeles de la colegii mei de la urgenţă, au fost extrase câteva căpuşe de la nivelul membrelor inferioare”, spunea atunci reprezentantul unităţii sanitare.

Dispariţia copilului a fost anunţată în 11 mai, El a dispărut în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept „Ruscă”. A fost găsit după aproape două zile, într-o zonă de pădure, fiind reperat cu ajutorul camerei cu termoviziune din elicopterul IGAv. Copilul a fost preluat de salvamontişti şi ulterior de un elicopter pentru a fi transportat până în locul unde se afla echipajul SMURD TIM. El a fost evaluat medical, fiind conştient şi cooperant, neavând răni vizibile. Ulterior, a fost transportat la Spitalul de Pediatrie, împreună cu mama sa.

Editor : Sebastian Eduard

