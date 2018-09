400 de câini în pericol să moară de foame

400 de câini sunt în pericol să moară de foame deşi sunt într-un adăpost din Dolj care are tocmai scopul să îi salveze. Proprietara a investit în asociaţie toții banii pe care i-a câștigat la muncă în Italia, iar acum şi-a dat seama că nu mai are cu ce să cumpere mâncare pentru câini. A apelat la ajutorul oamenilor, însă numai o femeie din Craiova i-a oferit câțiva saci cu mâncare. Asigură practic hrana animalelor pentru doar o zi.

Daniela Popovici este proprietara adăpostului Măriuţa din 2017. După 11 ani petrecuţi în Italia, femeia s-a întors în ţară şi a transformat un teren lăsat moştenire de părinţi, într-un adăpost pentru animale. La început, avea 50 câini în grijă, dar cu trecerea timpului, numărul lor a crescut. A salvat de la eutanasiere 400 de animale. Acum, femeia nu le mai poate asigura hrana.

Daniela Popovici, preşedinte Asociaţia Măriuţa: „Sunteţi într-un impas, există riscul ca aceşti câini să moară de foame”. Da, da, dar mă gândesc că aceşti oameni ştiu să facă diferenţa între un om care îşi dedică viaţa animalelor şi poate întind o mână de ajutor. Eu zic că dacă renunți la 15 lei pe lună reuşim să depăşim momentul.

Disperată, femeia a făcut apel pe reţelele de socializare, însă numai o tânără din Craiova i-a întins o mână de ajutor. Localnicii nici nu vor să audă.

Voluntar: Am venit cu intenţia bună, am cumpărat mâncare, tot ce era necesar că ştiu că are pisici, căţeluşi, am venit pentru câteva ore.



Reporter: Nu aveţi de unde să le daţi?

Localnic: Nu, păi avem cinci, aşa că nu avem de unde.

Localnic: Nu, nu avem, avem cinci.

Zilnic este nevoie de cel puţin 30 de saci cu hrană pentru animale.

