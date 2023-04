Contractul de muncă ar putea fi accesat prin platforma Ghișeul.ro

Autorităţile au demarat un proces de conectare între Ghişeul.ro şi Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar în urma acestuia fiecare cetăţean va avea acces la contractul individual de muncă, a declarat, joi, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, la dezbaterea „Acordul cadru naţional al partenerilor sociali privind digitalizarea relaţiilor de muncă”, transmite Agerpres.

„Împreună cu ADR, noi, ca minister, am investit foarte mult efort în câteva instrumente de digitalizare. Şi cred că le folosiţi, nu zilnic, dar oricum, în mod uzual. Ghişeul.ro. este o platformă care are 1,7 milioane de utilizatori astăzi. Aş vrea să aibă 20 de milioane sau 15 milioane. Dar, oricum, faţă de acum 2 ani, cred că a dat câteva sute de mii, iată că astăzi numărul a crescut la 1,7 milioane de utilizatori şi vă spun că avem un efort constant de a adăuga funcţionalităţi pe această platformă. Recent cazierul judiciar online gratuit. Dacă nu aţi experimentat cum poţi să îţi iei un cazier judiciar online gratuit în 3 minute, lucru care înainte îţi lua o oră, să te duci până la secţia de poliţie, să baţi în geam şi să depinzi de programul unui funcţionar public, vă rog s-o faceţi.

Sunt mulţi oameni care şi-au făcut cont pe ghişeul.ro. ca să-şi scoată cazierul, după care au observat că au şi plăţi de făcut la bugetul local şi la bugetul de stat, la ANAF. Deci aşa funcţionează un proces de digitalizare, de transformare digitală.

În acest sens, împreună cu domnul secretar de stat (Cristian Vasilcoiu - secretar de stat la Ministerul Muncii - n.r.) căruia îi mulţumesc public, am început un proces de conectare între ghişeul.ro. şi ITM. Practic ne dorim ca în perioada următoare fiecare utilizator din Ghişeul.ro, fiecare cetăţean, să poată avea acces la contractele individuale de muncă, cel puţin din 2011 până în prezent. În urma unei solicitări prin platforma Ghişeul.ro primeşte pe email contractele individuale de muncă, lucru care iarăşi până acum se poate face doar la ghişeu”, a spus Sebastian Burduja.

El a afirmat că acesta face parte din digitalizarea raporturilor de muncă. Ministrul Digitalizării a afirmat că „România nu mai poate pur şi simplu să stea pe loc, iar dacă ne dorim să fim în continuare o economie competitivă, care atrage investiţii, forţă de muncă şi îşi pune efectiv în valoare resursele, suntem condamnaţi să facem această transformare digitală”.

La rândul său, Cristian Vasilcoiu a menţionat că la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este apreciată foarte mult orice intenţie de proces de digitalizare.

„Lucrăm împreună cu Ministerul Cercetării astfel încât să introducem acces în Revisal online din platforma Ghişeul.ro şi folosim această platformă pentru că are deja un număr considerabil de utilizatori. În paralel, pe PNRR avem şi digitalizarea Inspecţiei Muncii şi acces direct online atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi la dosarele la dosarele privind raporturile de muncă ale acestora”, a spus Cristian Vasilcoiu.

De asemenea, el a declarat că la nivelul Ministerului Muncii s-a reuşit realizarea unui hub care va interconecta Inspecţia Muncii cu Casa Naţională de Pensii Publice, cu Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

