Live TV

Trump i-a decorat pe astronauţii care au participat la misiunea spaţială Artemis II

Data actualizării: Data publicării:
Artemis II crew members (from left) CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, and NASA astronauts Christina Koch, Victor Glover, and Reid Wiseman in red suits
Echipajul Artemis 2: Jeremy Hansen (Canada), Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman. Foto: NASA
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump i-a decorat, vineri, pe astronauţii misiunii spaţiale Artemis II, care au efectuat un zbor în jurul Lunii în aprilie 2026 şi au doborât cu acea ocazie recordul de distanţă în raport cu Terra stabilit de predecesorii lor din programul lunar Apollo, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Suntem mândri să decernăm astăzi Medalia de Onoare a Congresului pentru activităţi spaţiale extraordinarului echipaj al misiunii Artemis II”, a declarat preşedintele american în timpul unei ceremonii organizate la Centrul Spaţial Johnson, administrat de NASA în oraşul Houston.

„Este o distincţie foarte rară. Ea este acordată unor persoane curajoase şi strălucite şi este decernată astronauţilor care s-au remarcat prin servicii excepţionale aduse naţiunii noastre şi omenirii întregi”, a insistat preşedintele republican, înconjurat pe o estradă de zeci de astronauţi îmbrăcaţi în tradiţionalele lor combinezoane albastre.

Cei trei membri americani ai echipajului, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, şi canadianul Jeremy Hansen au fost primii oameni care s-au aventurat într-un zbor în jurul Lunii după anul 1972.

În timpul călătoriei lor în spaţiu, care a fost urmărită în lumea întreagă pe internet, ei au doborât un record istoric de distanţă, ajungând la peste 406.000 de kilometri depărtare de Terra.

De asemenea, acea misiune lunară a intrat în istorie întrucât a fost prima misiune care a inclus o femeie, un astronaut de culoare şi un cetăţean non-american, marcând astfel o schimbare radicală faţă de misiunile din epoca programului Apollo, la care participaseră doar bărbaţi americani albi.

Misiunea Artemis II a fost concepută sub forma unui zbor-test pentru noua rachetă lunară a NASA şi pentru capsula sa spaţială Orion.

Statele Unite şi-au fixat prin programul Artemis ambiţia de a construi o bază pe suprafaţa Lunii şi de a pregăti viitoare misiuni spre planeta Marte.

Întoarcerea astronauţilor americani pe suprafaţa Lunii este în prezent prevăzută să aibă loc în timpul celei de-a patra misiuni din programul Artemis, în anul 2028.

„Astronauţii americani se vor întoarce pe suprafaţa Lunii înainte de încheierea mandatului meu”, a repetat vineri preşedintele Donald Trump.

Numeroşi experţi şi-au exprimat însă îngrijorările legate de fezabilitatea unui astfel de demers, în contextul în care modulele de alunizare sunt încă în etapa de dezvoltare.

Or, orice întârziere acumulată în programul american Artemis ar spori riscul ca China, care are, la rândul său, ambiţia de a realiza un astfel de proiect, să devanseze Statele Unite în cursa de cucerire a Lunii.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
2
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Digi Sport
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski spune că SUA au oferit Kievului informaţii despre întâlnirile de la Moscova
barbat cu catuse la maini
Un britanic căutat de 20 de ani de SUA a fost arestat după ce a trecut graniţa din România în Ungaria
Prim-plan cu o femeie în vârstă încătușată.
Un pensionar de 81 de ani din Germania a fost condamnat pentru o crimă pe care a comis-o în urmă cu 32 de ani. Ce l-a dat de gol
Vladimir Putin și Donald Trump.
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane (WP)
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
Recomandările redacţiei
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Hodor: CNSAS a reluat verificările asupra lui Pahonțu. Cât va dura...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: România are nevoie de Guvern, starea de provizorat s-a...
elvetia thusis incendiu profimedia-1126747748
MAE: Doi cetăţeni români au murit în urma unui incendiu care a...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la...
Ultimele știri
Legea ANI a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de Nicușor Dan. Nemulțumirile președintelui
Bărbat găsit decedat într-un canal de aducţiune din Argeș. În amonte a fost descoperită şi o mașină. Posibilă legătură, spune poliția
Spania cere ajutorul UE pentru gestionarea migranţilor în Ceuta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Fanatik.ro
Sfârșit tragic pentru o legendă a fotbalului românesc! A murit după un incendiu cumplit
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Câți bani primește, de fapt, Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor Mekvabishvili la Chicago Fire
Adevărul
Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută...
Playtech
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe...
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Situație fără precedent, la CFR Cluj
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Cum sunt umflate prețurile la benzinării. O anomalie greu de justificat: Avem petrol, dar carburanți scumpi
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja