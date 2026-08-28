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Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu a fost o negociere. Vom vedea dacă Putin a înțeles mesajul”

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John Ratcliffe
John Ratcliffe Foto: Profimedia
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Vizita surpriză pe care directorul CIA, John Ratcliffe, a întreprins-o în Rusia a dus la diverse interpretări. Dacă Moscova a subliniat că Ratcliffe nu a avut vreo întâlnire cu Putin, Donald Trump s-a grăbit să minimizeze importanța deplasării, punând-o pe seama dorinței SUA de a face pace în Ucraina. Presa de peste ocean, în schimb, a scris despre un avertisment pe care șeful CIA I l-ar fi dat lui Putin, de a nu încerca vreun atac către o țară NATO.

Expertul în securitate Mark Toth afirmă că vizita surpriză a lui John Ratcliffe în Rusia nu a reprezentat, probabil, o încercare de negociere

O vizită surpriză a directorului CIA la Moscova, efectuată săptămâna aceasta, a avut probabil scopul de a-i transmite președintelui rus Vladimir Putin un „mesaj serios”, mai degrabă decât de a reprezenta o încercare de negociere, a declarat un expert în securitate.

La o zi după ce călătoria șefului serviciilor secrete americane, John Ratcliffe, a stârnit uimire, Mark Toth – cofondator al Intrep360, o organizație care analizează securitatea națională și politica externă a Statelor Unite – a declarat miercuri pentru TVP World că directorii CIA nu se deplasează, de obicei, la Moscova pentru a negocia.

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Toth a spus că șefii CIA „se deplasează la Moscova atunci când au un mesaj urgent de transmis rușilor și pentru a aduce cu ei dovezi… că Statele Unite observă ceva ce consideră inacceptabil”.

Toth a sugerat că întâlnirea lui Ratcliffe la Moscova ar fi putut avea legătură cu Ucraina, cu potențiale „provocări” împotriva NATO sau cu faptul că Rusia „ar putea ajuta Iranul” în conflictul în curs din Orientul Mijlociu.

El a menționat că ultima dată când un director al CIA a vizitat Moscova a fost în noiembrie 2021, când șeful serviciilor de informații americane de atunci, William Burns, a îndemnat Kremlinul să nu invadeze Ucraina.

„Este clar că doreau să-i transmită un mesaj lui Putin. Dacă îl va înțelege sau nu, timpul va arăta”, a spus Toth, adăugând că, în opinia sa, mesajul era „foarte serios”.

În urma vizitei neanunțate a lui Ratcliffe la Moscova, marți, Kremlinul a confirmat că directorul CIA s-a întâlnit cu oficiali ai serviciilor secrete ruse, dar nu și cu Putin însuși, care a fost informat cu privire la discuții.

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Editor : Sebastian Eduard

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