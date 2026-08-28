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Germania dă vina pe Trump pentru scumpirea carburanților și îi cere să pună capăt războiului cu Iranul

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President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
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Ministrul german de finanţe Lars Klingbeil i-a cerut, vineri, preşedintelui american Donald Trump să pună capăt războiului „iresponsabil” cu Iranul, înainte de vizita sa de săptămâna viitoare în SUA, unde va participa la summitul G-20, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Klingbeil, care deţine şi funcţia de vicecancelar, a declarat pentru ARD: „Acesta este cel mai important mesaj, inclusiv pentru SUA: puneţi capăt acestui război”.

De asemenea, el l-a acuzat frontal pe liderul de la Casa Albă pentru preţul ridicat al combustibilului.

„Vina îi aparţine lui Donald Trump şi acestui război iresponsabil pe care l-a început în Iran. Consecinţele le simţim la pompele de combustibil”, a afirmat Lars Klingbeil.

Miniştrii de finanţe din ţările G-20 se reunesc luni şi marţi în Asheville, Carolina de Nord, înainte de summitul liderilor de la Miami din cursul acestui an.

Înainte de călătorie, Klingbeil şi-a reiterat apelul la introducerea unei suprataxe asupra companiilor petroliere la nivel european, avertizând că firmele fac profit din situaţia geopolitică.

„Îşi umplu buzunarele, asta trebuie să înceteze”, a spus el.

Chestiunea se află pe agenda reuniunii miniştrilor de finanţe ai UE de la Dublin, de la 19 septembrie, notează dpa.

Editor : C.L.B.

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