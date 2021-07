Cum a ajuns un sat din Vaslui să se finanțeze din turism. Este vizitat de sute de turiști zilnic, în timpul verii

Un sat din județul Vaslui se finanțează din turism. Primăria a construit o piscină și un spațiu de cazare, ambele atrag, zilnic, sute de clienți. Aflată la câțiva kilometri de Huși, zona de agrement din Pădureni e neîncăpătoare pentru cei 6-700 de oameni care vin zilnic, pe durata verii.

- Foarte frumos! Am venit de la Brașov ca să vedem apa asta aici. Special, pentru asta! În fiecare an. În fiecare an, pentru apa de la Pădureni.

- Și merită atâta drum?

- Da!

- Vin de la 2000 de kilometri distanță, e chiar foarte fain. Chiar e foarte frumos, atmosfera e faina.

- De unde vii?

- Din Germania.

- Din județul Alba și suntem în vacanță puțin. Surprinzător, frumos, foarte frumos!



Sunt aproape 500 de șezlonguri, iar baza de agrement e deschisă în fiecare zi până la ora 21.00.

-Și luni și marți și miercuri, oricand, nu contează.

- E aglomerat mereu?

- Da!

- E distracție, e o plăcere pentru copii.

-Sunt din Huși, eu nu sunt de aici din Pădureni, dar este o localitate super, super ok, cu oameni liniștiți.

Piscina este o investiție de 120.000 de lei, din fondurile primăriei.

Temistocle Diaconu- primar Pădureni: E atâta lume încât ne răsplătește orice efort pe care l-am făcut. La început îmi doream sa se autofinanțeze, dar de fapt produce chiar un profit.

Un sfert din fondurile de la bugetul local, în Pădureni, privind în turism. Anual, exploatarea zonelor de agrement, aduce aproximativ 200.000 de lei.



Tarifele de intrare sunt de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii. Cei care ajung în Pădureni și vor sa petreacă mai multe zile au la dispoziție și un sat de vacanță cu 36 de locuri de cazare, tot o investiție a autorităților locale.

Editor : A.P.