Medicii de familie și din policlinică vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi validare din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătăate a explicat la Digi24, în cadrul emisiunii În fața ta, că măsura vine după ce au existat mai multe cazuri de fraudă în sistemul după clonarea cardurilor de sănătate.

„În primul rând, acest mecanism de feedback al pacientul, acest SMS pe care îl primește pacientul îl va primi după fiecare consultație, după fiecare acordare de medicament, eliberare de medicamente din farmacie și așa mai departe, va atesta realitatea efectuării serviciului medical. Pentru că dacă dumneavoastră sunteți pe pe plajă și primiți un SMS că tocmai ați avut o consultație în ambulatoriul de specialitate pentru care statul român v-a plătit, să spunem, 120 lei, aveți un număr de telefon la dispoziție la care să sunați să spuneți: Bună ziua, n-am fost”, a explicat Horațiu Moldovan, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Președintele CNAS a explicat că au existat mai multe cazuri în trecut când cardurile de sănătate au rămas, din diverse motive, în cabinetele medicilor sau în care acestea chiar au fost clonate.

„Au fost cazuri mediatizate în lunile trecute, în anii trecuți, în care existau foarte multe carduri de de sănătate care nu trebuiau să existe în anumite cabinete. E drept, aici vreau să fac o mențiune. De multe ori sistemul nu a funcționat și medicul a trebuit să rețină cardul ca să valideze efectiv și pe bune serviciul realizat în mod corespunzător. (...) Și ca să vă puteți imagina și sunt tot cazuri care au fost investigate de către de către poliție în în trecut, imaginați-vă că s-a trecut la nivelul următor, în care aceste carduri de sănătate, cipurile lor, au fost clonate. Nici nu mai au nevoie de carduri ca să poată să deconteze servicii fictive”, a adăufat Horațiu Moldovan.

Potrivit șeful CNAS, acolo unde există suspiciuni de fraudă statul reușește să recupereze prejudiciul și există și sancțiuni pentru cei care au încercat să păcălească sistemul.

„În momentul în care se constată și astăzi, chiar dacă nu avem o imagine în timp real, dar mergem retroactiv și verificăm. Și unde avem astfel de suspiciuni, se recuperează banii fără discuție, și există și sancțiuni. Există sancțiuni care privesc atât furnizorul de servicii medicale, entitatea, spitalul sau cabinetul, care este amendat cu un procent din valoarea contractuală pe care o are cu Casa de Asigurări de Sănătate. Dacă se repetă aceste aceste practici, se poate ajunge la rezilierea contractului cu Casa”, susține președinte CNAS la Digi24.

Măsura a fost propusă de ministrul Sănătății și are scopul de a diminua decontările fictive din sistem. Noua modificare ar urma să se aplice pentru medicii de familie și cei din ambulatoriu. În prezent validara unui serviciu se realizează prin introducerea cardului de sănătate al pacientului în cititor.

