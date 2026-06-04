Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier

Partidul Social Democrat (PSD) este dispus să poarte discuții cu premierul desemnat, Eugen Tomac, în vederea formării unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern, a anunțat joi președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu.

Într-o postare publicată pe Facebook după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, liderul social-democrat a subliniat necesitatea formării rapide a unui nou Executiv. „România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, PSD este deschis dialogului cu premierul desemnat pentru a afla care este viziunea acestuia asupra programului de guvernare și asupra componenței viitoarei echipe executive.

„Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a scris Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, după consultările cu premierul desemnat, concluziile vor fi analizate în cadrul structurilor de conducere ale partidului. „Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, a adăugat acesta.

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Sorin Grindeanu a enumerat și condițiile pe care social-democrații le consideră esențiale pentru susținerea viitorului Guvern. Printre acestea se numără reluarea investițiilor și stimularea economiei pentru recuperarea locurilor de muncă pierdute, protejarea persoanelor cu venituri mici și medii, precum și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.

„Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești”, a transmis președintele interimar al PSD.

Editor : M.I.