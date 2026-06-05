Live TV

Ilie Bolojan, după incidentul din Portul Constanța: Dotările contractate prin SAFE vor întări apărarea României

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că incidentul cu drona maritimă din Portul Constanța arată cât de multă nevoie e de dotările contractate pentru armată prin SAFE. „Indiferent de disputele privind acest program, consider că am făcut un lucru corect pentru țara noastră”, a scris Bolojan, într-un mesaj postat pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Astăzi ne-am confruntat cu o situație periculoasă pentru siguranța cetățenilor români din zona Portului Constanța. Aceasta a fost generată de pierderea controlului asupra unor drone maritime ucrainene aflate în operare în Marea Neagră. Una dintre ele a ajuns în port.
După identificarea acesteia, am fost anunțați de autoritățile ucrainene că va exploda.

Instituțiile statului român au reacționat rapid și coordonat pentru evacuarea zonei, protejarea populației și limitarea riscurilor. Din fericire, nu au existat victime. Preventiv, până când am avut confirmarea că dronele navale nu mai reprezintă un pericol, s-au făcut verificări de-a lungul litoralului și au fost luate măsuri pentru îndepărtarea cetățenilor din câteva zone ale litoralului. Am fost în dialog permanent cu instituțiile noastre responsabile, iar accentul a fost pus încă de la început pe protejarea populației și a infrastructurii din port și din zonă.
Au fost implicate cadre din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, SRI, Poliția de Frontieră, ISU și structurile locale care au acționat în teren. Le mulțumesc”, a transmis Bolojan, despre incidentul din Portul Constanța.

Premierul avertizează asupra riscurilor din zona litoralului și susține că în acest context era nevoie de dotările contractate prin programul SAFE. 

„Războiul din estul României, generat de invadarea Ucrainei de către Rusia, provoacă riscuri de securitate pentru întregul bazin al Mării Negre, inclusiv pentru infrastructura critică din zona litoralului. Am văzut resturile dronelor rusești din zona Deltei și ce s-a întâmplat la Galați săptămâna trecută.

De aceea, întărirea capacității noastre de apărare prin dotări adaptate noilor tehnici, modernizarea instituțiilor de securitate și cooperarea strânsă cu partenerii noștri sunt obligații.

Dotările contractate în primăvara acestui an pentru armată (radare, sisteme de drone, mașini de luptă, sisteme antiaeriene etc), prin programul SAFE, vor contribui la întărirea apărării României și a Flancului Estic. Indiferent de disputele legate de programul SAFE, consider că am făcut un lucru corect pentru țara noastră. Siguranța cetățenilor români rămâne prioritară. Vom continua monitorizarea situației și vom lua toate măsurile necesare pentru ca cetățenii noștri să fie protejați”, a mai transmis Bolojan.

Mesajul vine după ce o dronă navală a explodat vineri dimineață în Portul Constanța. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar autoritățile au activat planul Roșu de Intervenție.

MApN a anunțat că drona este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, iar cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
contor pentru electricitate
3
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
4
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern...
Tahograf de la 1 iulie. Foto Getty Images
5
Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este...
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Digi Sport
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ADUNAREA PARLAMENTARA NATO
Primarul Constanței: E bine să învățăm din ultimele incidente cu drone, să securizăm teritoriul României
explzoie drona port constanta
MAI cere Ucrainei să transmită notificări în situaţii care pot fi periculoase pentru România
explozie in portul constanța
Autoritatea Navală explică de ce drona nu putea fi detectată de radar, deși Marina Ucrainei a avertizat partea română
drona port ct3
Un producător de drone explică: Cum poate fi detectată o dronă maritimă când se apropie de un port
New Generation Sea Drone Sea Baby - Ukraine
Patru drone au explodat vineri în zona Mării Negre: două în zona Portului Constanța, două în partea ucraineană (surse)
Recomandările redacţiei
radu miruta sustine o conferinta de presa
Miruță spune că Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de...
nicusor dan 2
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat de ce nu l-a desemnat prim-ministru...
coiful de la cotofenesti si trei bratari de aur din tezaurul dacic
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents: cei trei suspecți au fost...
Ultimele știri
Marina SUA a interceptat în Oceanul Indian un petrolier folosit pentru exportul de ţiţei iranian
Nicușor Dan: Legea salarizării nu înseamnă creșteri pentru toți bugetarii. „S-a înțeles greșit”
Tragedie evitată la limită după ce un TIR a derapat în curbă, pe o șosea din Teleorman
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
O femeie din Rusia a cucerit Everestul fără tub de oxigen. Puțini știu că este soția unui celebru sportiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
De la națională, direct la nuntă! Internaționalul român de la FCSB se căsătorește a doua zi după meciul cu...
Adevărul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
Pro FM
Sport și plimbare, apoi o nuntă de trei zile. Dua Lipa și Callum Turner, surprinși în Palermo înainte de...
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații...
Newsweek
Un tribunal a declarat contributiv la pensie stagiul aferent grupelor de muncă. Alt tribunal a refuzat. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Laura Cosoi a organizat o petrecere înainte să nască a cincea fetiță. Adela Popescu și Anca Țurcașiu au fost...