Video CNAS schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat pe banii statului. Ce prevede proiectul pus în transparență

Un proiect al CNAS pus în transparență schimbă regulile după care pacienții pot ajunge să fie tratați și în privat, pe banii din programul național. Mai exact, accesul pacienților la tratament în clinicile private va depinde de o formulă care măsoară dacă spitalele publice mai au sau nu loc pentru bolnavi. CNAS spune că această măsură va reduce timpii de așteptare pentru pacienți. 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să introducă un nou mecanism prin care să stabilească dacă spitalele și clinicile private pot participa la programele naționale de sănătate finanțate din fonduri publice. 

Dacă spitalele publice nu reușesc să trateze toți bolnavii care au nevoie de servicii medicale într-un anumit program, atunci și furnizorii privați ar putea primi contracte pentru a prelua o parte dintre acești pacienți. Dacă însă autoritățile constată că sistemul public are capacitate suficientă, accesul furnizorilor privați la program va fi blocat. 

CNAS propune ca această decizie să nu mai fie luată pe baza unor evaluări generale, ci în urma unui calcul care estimează câți pacienți au nevoie de tratament și câți pot fi tratați efectiv de unitățile publice. Dacă rezultatul calculului indică existența unor pacienți care rămân fără acces la servicii medicale în sistemul public, casele de asigurări vor putea contracta și furnizori privați. Dacă nu există un deficit demonstrat, contractele vor rămâne exclusiv în sectorul public. 

Documentul vizează programe importante precum oncologia, diabetul, bolile cardiovasculare, transplantul, PET CT-ul, bolile rare sau endometrioza. 

Efectul asupra pacienților va depinde de datele raportate de spitalele publice și de modul în care va fi calculată capacitatea reală de tratament din fiecare județ. 

Acest proiect este pus în transparență pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  

