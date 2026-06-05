Nicuşor Dan: Discuţiile pe care le-am avut cu partidele pentru majoritate s-au finalizat cu „să vedem componenţa” guvernului Tomac

Preşedintele Nicuşor Dan a spus vineri că unii dintre consilierii săi sunt interesați să facă parte din guvernul premierului desemnat Eugen Tomac, dar că decizia va fi luată în urma discuțiilor dintre Tomac și persoanele pe care acesta le dorește în Guvern. este o discuţie strict între Eugen Tomac şi persoanele pe care dumnealui şi le doreşte. El a adăugat că discuțiile cu partidele politice pentru formarea unei majorități care să treacă noul guvern prin Parlament s-au finalizat cu de principiu cu „să vedem componența”.

Dan a spus că s-a retras din discuția despre consilierii săi care ar urma să facă parte din viitorul cabinet Tomac: „Este o discuţie strict între Eugen Tomac şi persoanele pe care dumnealui şi le doreşte. Nu ştiu, sunt persoane interesante, între consilierii mei. O să vedem. E decizia lui”.

Şeful statului a comentat şi acuzaţiile că şi-ar face „guvernul său”, la fel ca foștii președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

„Diferenţa fundamentală este că, alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eşua, exista o alternativă clar prooccidentală. Asta e diferenţa fundamentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau, ştiu eu, vreo dorinţă, ci a fost să răspund la o necesitate, pentru că, realmente - şi sunteţi jurnalişti şi discutaţi cu partidele politice - nu există o altă soluţie prooccidentală în momentul ăsta”, a spus Dan.

Întrebat dacă îşi va asuma un posibil eşec al lui Eugen Tomac, președintele a răspuns: „Orice om politic îşi asumă toate gesturile pe care le face”.

Șeful statului a fost întrebat dacă are siguranța că Tomac va avea majoritate în Parlament pentru a-și trece guvernul.

El a spus că discuţiile pe care le-a avut cu partidele s-au finalizat de principiu cu „să vedem componenţa” şi că urmează o discuţie între premierul desemnat şi partidele prooccidentale pe componenţă şi program.

Dan a adăugat că au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul: cine să fie, ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă-i tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politici sau tehnocraţi.

„Toate discuţiile astea au luat timp. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opţiunile pe care noi le formulam. A luat puţin timp. Din partea mea, cred că a fost fair faţă de partidele politice, adică la fiecare pas pe care îl făceam, îi informam, îi întrebam şi cred că este, în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, eu cred că este singura soluţie, şi tocmai de aia aştept responsabilitate”, spus Dan.

„Deci, să vedem componenţa şi programul, asta urmează să fie o discuţie care a şi început între premierul desemnat şi partide", a adăugat el.

Editor : M.B.