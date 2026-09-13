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Video Doi copii dați dispăruți au fost salvați de un câine. Unde i-a găsit patrupedul

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Cei doi copii au fost găsiți teferi de către câine FOTO IPJ Vâlcea
Cei doi copii au fost găsiți teferi de către câine FOTO IPJ Vâlcea
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Un câine de urmă al Poliției a salvat doi copii de 13 ani, dați dispăruți în Vâlcea. Cei doi au fost găsiți într-o pădure, la aproximativ un kilometru de locul de unde plecaseră.

Cei doi copii s-ar fi jucat timp de mai multe ore pe o stradă din apropierea locuinței. Deși în acest timp au fost supravegheați părinți, când au intrat în casă, aceștia au realizat că cei doi copii dispăruseră fără urmă. 

După ce părinții au alertat autoritățile, mai mulți polițiști din secțiile din zonă s-au mobilizat și au apelat la ajutorul unui câine de căutare. Patrupedul a reușit să-i găsească pe cei doi minori într-o pădure din apropiere, la un kilometru distanță de locuința părinților. Copiii au fost găsiți teferi și au ajuns la familie în cele din urmă

Editor : I.B.

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