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Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor: Oamenii trebuie să ştie cum să acţioneze în situaţii de criză, pregătirea să înceapă în școli

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, într-un mesaj de Ziua Pompierilor, că protecţia civilă trebuie privită ca o componentă esenţială a securităţii naţionale. El a menţionat că profesionalismul pompierilor români este recunoscut în străinătate, arătând că, dincolo de investiţii în instruire, infrastructură şi tehnologii, „succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu şi pe solidaritatea umană”.

„România celebrează astăzi Ziua Pompierilor, pentru a onora curajul şi sacrificiile celor care, cu profesionalism şi simţ al datoriei, îşi asumă misiuni dintre cele mai riscante pentru a salva vieţi şi a proteja comunităţi. Situaţiile de urgenţă impun evaluări corecte şi rapide, decizii clare şi intervenţii bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe şi mai greu de anticipat. Războiul din vecinătatea României, incendiile de vegetaţie, inundaţiile, fenomenele meteorologice extreme, accidentele tehnologice şi ameninţările asupra infrastructurilor critice ne obligă să privim protecţia civilă ca pe o componentă esenţială a securităţii naţionale”, a arătat Nicuşor Dan, duminică, în mesajul transmis de Ziua Pompierilor.

Potrivit acestuia, pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuţiile lor sunt decisive în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Profesionalismul pompierilor români este recunoscut şi dincolo de graniţele ţării, iar implicarea şi solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante. Participarea la misiuni internaţionale şi europene de protecţie civilă confirmă capacitatea României de a fi un partener pe care alte state şi comunităţi se pot baza cu toată încrederea atunci când se confruntă cu situaţii dramatice, relatează News.ro.

„România are nevoie de o cultură modernă a rezilienţei. Oamenii trebuie să ştie cum să acţioneze în situaţii de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituţii, în şcoli, în comunităţile locale şi în fiecare familie. Este, aşadar, necesar să continuăm investiţiile în instruire, în infrastructură şi în tehnologii inovatoare. Inteligenţa artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, de comunicaţii şi soluţiile avansate de intervenţie trebuie să devină instrumente fireşti ale protecţiei civile moderne. Însă, dincolo de toate acestea, succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu şi pe solidaritatea umană. Iar pompierii demonstrează, prin fiecare misiune dusă la bun sfârşit, ce înseamnă să fii în serviciul oamenilor şi al ţării, iar, pentru aceasta, merită întreaga noastră recunoştinţă. La mulţi ani, pompierilor români!”, a transmis şeful statului.

Editor : M.B.

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