Românii trebuie să acorde o atenție sporită site-urilor pe care le folosesc pentru a se informa. Riscul este acela de a cădea victimă unui nou val de tentative de fraude prin intermediul unor pagini false, care imită identitatea unor entități media cu notorietate, fiind folosită inclusiv imaginea Digi24.ro. Infractorii promovează platforme fictive de investiții care promit, în mod fals, câștiguri mari într-un timp scurt.

Una dintre paginile false imită identitatea site-ului Digi24.ro. Infractorii cibernetici au construit o poveste în care premierul Ilie Bolojan promovează o platformă de investiții. Cititorii sunt făcuți să creadă, în mod eronat, că pot obține venituri rapide și sigure.

Paginile false folosesc astfel de pretinse interviuri cu persoane publice sau cu oameni cu putere de decizie în statul român, pentru a câștiga credibilitate. Imaginile fie sunt scoase din context, fie sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale. După accesarea articolului, utilizatorii sunt redirecționați către platforme de investiții false, unde li se solicită date personale. Victimele sunt contactate ulterior de către persoane care pretind că sunt consilieri financiari și care încearcă să le convingă să depună bani în anumite conturi.

Fraudele îi vizează în special pe vârstnici sau persoanele interesate de câștiguri rapide.

Specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică spun că tocmai promisiunile de câștig rapid și presiunea de a acționa urgent sunt semne clare de înșelătorie. Aceștia recomandă ca datele personale să nu fie niciodată comunicate, online sau telefonic, unor necunoscuți.

Apoi, românilor li se recomandă să nu instaleze aplicații sau alte tipuri de programe pe dispozitivele lor și să nu transfere bani la solicitarea unor necunoscuți. De asemenea, trebuie să verifice atent adresa site-ului, să verifice informațiile din mai multe surse și să raporteze imediat aceste cazuri pe platforma PNRISC sau la 1911.

Citește și:

Cazare clonată, țeapa momentului. Ce a pățit o proprietară din Sibiu: „Primul gând, ce fac dacă mă trezesc cu oameni veniți de departe”

Editor : C.A.