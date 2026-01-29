Cât au costat desfăşurările militare ordonate de Trump în marile oraşe americane. Washington, cea mai scumpă operaţiune

Desfăşurarea controversată a forţelor militare de către presedintele SUA Donald Trump pe străzile marilor oraşe americane a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări publicate miercuri de o agenţie a Congresului.

Preşedintele american a trimis sau a încercat să trimită trupe în mai multe oraşe conduse de oponenţii săi democraţi, precum capitala Washington sau Los Angeles, în numele a ceea ce el a prezentat ca fiind lupta împotriva criminalităţii.

Aceste operaţiuni s-au confruntat cu o opoziţie puternică în oraşele vizate, atât în stradă, cât şi în faţa instanţelor, inclusiv a Curţii Supreme, cea mai înaltă instanţă din ţară.

Donald Trump a anunţat la sfârşitul lunii decembrie că va retrage Garda Naţională, o unitate de rezervă a armatei, din Chicago, Portland şi Los Angeles, după o serie de eşecuri judiciare.

Cea mai costisitoare operaţiune: în Washington

Într-un răspuns publicat miercuri la cererea unui ales democrat, Phillip Swagel, care conduce Biroul bugetar al Congresului (CBO), un organism al Congresului fără afiliere partizană, a estimat că aceste decizii au „costat aproximativ 496 de milioane de dolari” în 2025.

Cea mai costisitoare operaţiune este cea din Washington, cu 223 de milioane de dolari pentru finanţarea a aproximativ 2.600 de militari din Garda Naţională.

Aceste desfăşurări vor continua să coste câteva zeci de milioane de dolari pe lună în acest an, potrivit lui Swagel, care recunoaşte totuşi că o astfel de evaluare este „foarte incertă”, deoarece este dificil de prevăzut „amploarea, durata şi localizarea” acestora.

În parametrii actuali ai acestor operaţiuni, el a menţionat cifrele de 6 milioane de dolari pe lună în New Orleans, 28 de milioane în Memphis şi 55 de milioane în Washington.

Editor : C.S.