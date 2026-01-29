Steven Seagal şi-a scos la vânzare conacul din Rubliovka, Moscova, pentru 700 de milioane de ruble (aproximativ 7,5 milioane de dolari). Casa, cu o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, este situată într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi.

Foto via News.ro

Clădirea principală include trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă şi un garaj. Terenul include, de asemenea, o casă de oaspeţi cu o baie turcească şi un foişor cu zonă pentru grătar.

Foto via News.ro

Seagal a obţinut cetăţenia rusă în 2016 şi a cumpărat proprietatea în 2019 pentru 80-100 de milioane de ruble (aproximativ 1-1,3 milioane de dolari la momentul respectiv). El nu locuieşte în această reşedinţă. Vânzarea ar fi legată de mutarea proprietarului într-o altă casă de ţară.

