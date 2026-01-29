Live TV

Foto Actorul Steven Seagal își vinde conacul din Moscova. Cum arată casa de 7,5 milioane de dolari a fanului lui Putin

Data actualizării: Data publicării:
conac-segal
Foto via News.ro

Steven Seagal şi-a scos la vânzare conacul din Rubliovka, Moscova, pentru 700 de milioane de ruble (aproximativ 7,5 milioane de dolari). Casa, cu o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, este situată într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi.

conac-segal2
Foto via News.ro

Clădirea principală include trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă şi un garaj. Terenul include, de asemenea, o casă de oaspeţi cu o baie turcească şi un foişor cu zonă pentru grătar.

concac-segal3
Foto via News.ro

Seagal a obţinut cetăţenia rusă în 2016 şi a cumpărat proprietatea în 2019 pentru 80-100 de milioane de ruble (aproximativ 1-1,3 milioane de dolari la momentul respectiv). El nu locuieşte în această reşedinţă. Vânzarea ar fi legată de mutarea proprietarului într-o altă casă de ţară.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Astana, Kazakhstan. 28th Nov, 2024. Russian President Vladimir Putin, right, speaks with Presidential Aide Yury Ushakov, left, during the expanded Collective Security Council meeting of the Collective Security Treaty Organisation Summit, November 28, 2024
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin
Vladimir Putin Ahmed al Sharaa
Vladimir Putin se întâlnește cu noul președinte al Siriei. Liderul de la Damasc cere extrădarea fostului dictator Bashar al-Assad
catel lukasenko
„Chiar și câinele lui Lukașenko are mai multe drepturi”. Zelenski acuză Belarusul că este stat vasal al Rusiei: „Dependența nu scade”
Scufundarea crucișătorului Moskva
Pentru a se alinia variantei oficiale, un tribunal rus a șters decizia conform căreia crucișătorul Moskva a fost scufundat de ucraineni
Petropavlovsk-Kamceatski, Kamceatka
Kamceatka cere ajutorul Moscovei, după ce ninsorile au paralizat regiunea. „Rafturile magazinelor - goale, ca în vremurile sovietice”
Recomandările redacţiei
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Ger extrem în România la început de februarie: ANM anunță minime de...
Lukoil
Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de...
CI
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat...
relatie relatii ue europa sua america
Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Donald Trump, Vladimir...
Ultimele știri
De la lovituri „chirurgicale” la prăbușirea regimului: cele șapte scenarii în cazul unui atac al SUA asupra Iranului
Cât au costat desfăşurările militare ordonate de Trump în marile oraşe americane. Washington, cea mai scumpă operaţiune
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Balanță. Schimbări calculate și armonie regăsită. Cele mai bune luni ale anului
Cancan
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
Fanatik.ro
Firmele care exploatează rezervele de aur ale României. Cine sunt oamenii de afaceri din spatele lor și...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Cât au costat, de fapt, pantofii personalizați pe care i-a purtat Istvan Kovacs la Dortmund, unde a arbitrat...
Adevărul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Playtech
Ventilatorul pentru calorifer, gadgetul care îți încălzește casa mai repede și reduce factura. Cât costă și...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
Grecii au venit pe ”drumul morții” din România, după accidentul teribil de marți, și nu le-a venit să creadă...
Pro FM
Povestea de viață neștiută a lui Kendrick Lamar. A crescut înconjurat de violență, dar talentul la scris l-a...
Film Now
Văduva lui Alan Rickman, declarații sfâșietoare la zece ani de la moartea lui: „Mai avea atâtea lucruri de...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
James Cameron, sincer despre cele patru divorțuri: „Căsnicia este o artă învățată. Trebuie să muncești la ea”
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN