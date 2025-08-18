Live TV

Trei femei bete din Călăraşi, care au apelat abuziv 112, încătuşate şi duse la Poliţie. Una a fost reținută după ce a lovit un polițist

Data publicării:
politist
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112, în mod nereal, că ar fi fost bătută de concubin, iar când poliţiştii le-au spus că vor fi amendate pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă, au devenit agresive şi au început să-i lovească pe oamenii legii. În primă fază, aceştia au fost obligaţi să o încătuşeze pe femeia de 50 de ani, care era cea mai agresivă. În timpul intervenţiei, tânăra de 21 de ani l-a lovit cu pumnii în piept şi l-a apucat de braţe pe unul dintre poliţişti, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În cele din urmă, femeile, care băuseră alcool, au fot duse la poliţie, iar una dintre ele a fost reţinută pentru ultraj.

Potrivit IPJ Călăraşi, în 16 august, în jurul orei 17:56, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie de 31 de ani, din municipiul Călăraşi, care a reclamat că ar fi fost agresată de concubinul său.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat trei femei, cu vârste cuprinse între 21 şi 50 de ani, aflate în stare vădită de ebrietate şi având un comportament agitat.

Apelanta a declarat că nu a fost agresată fizic de către concubin, ci a avut doar un conflict verbal spontan cu acesta, relatează News.ro.

După ce i s-a adus la cunoştinţă că urmează să fie sancţionată contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă 112, femeile au devenit agresive, atât verbal, cât şi fizic.

Din acest motiv, poliţiştii au încătuşat-o pe femeia de 50 de ani, care manifesta cel mai agresiv comportament. În timpul intervenţiei, o tânără de 21 de ani a lovit cu pumnii în piept, în repetate rânduri, un agent de poliţie şi l-a apucat de braţe, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În urma incidentului, poliţistul a suferit o escoriaţie la antebraţul drept.

Cele trei femei implicate au fost încătuşate şi conduse la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, iar faţă de tânăra de 21 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

La data de 17 august, tânăra de 21 de ani a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Geoffrey Hinton
3
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Digi Sport
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
Kiev, Ukraine. 16th Aug, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, listens during a conference call with U.S President Donald Trump and European partners following the Alaska Summit at the Mariinskyi Palace, August 16, 2025 in Kiev, Ukraine. Credit:
Discuții Trump - Zelenski în SUA: Va participa și JD Vance. „Rusia...
sedinta guvern bolojan
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor...
edl grindeanu asumare acum_00066
PSD a anunțat că va propune un „pachet de relansare economică”...
Ultimele știri
Un videoclip în care un vehicul rusesc flutură steagul SUA și atacă pe frontul din Ucraina a devenit viral și stârnește furie la Kiev
Trump, nou mesaj înaintea întâlnirii cu Zelenski: „Știu exact ce fac. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni. N-am nevoie de sfaturi”
Ministrul Radu Miruță (USR), despre absența PSD din ședințele de coaliție: Au alegeri interne, sunt multe „cuţite” aruncate pe la spate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
girofar al politiei
Doi bărbați din Argeș, arestați după ce au lovit un polițist și au vandalizat o autospecială
masina de politie
Două persoane acuzate că au ameninţat cu moartea un poliţist şi un jandarm și au lovit mașina de poliție au fost arestate preventiv
barbat catuse arestat
Un șofer din Constanța, arestat după ce a făcut scandal în trafic și a agresat un polițist. Bărbatul se afla sub influența alcoolului
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
„Băi bulangiule, te-ai apținut de la vot”. Sebastian Burduja face publice mesaje de amenințare la adresa sa
stegarul dac
Stegarul Dac, sub control judiciar 60 de zile. Nu are voie să participe la proteste şi trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare
Partenerii noștri
Pe Roz
Catrinel Menghia, apariție surprinzătoare în costum de baie: „Ghiciți cine a făcut pozele, soțul sau soacra?”
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se...
Adevărul
Problema descoperită de un proprietar la Tesla sa de 100.000 de dolari: „Se bazează prea mult pe lipici”
Playtech
Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți
Digi FM
Cornel Dinu, măcinat de depresie: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit...
Digi Sport
Florinel Coman schimbă echipa! Unde va juca în noul sezon
Pro FM
Alina Eremia, noi imagini și declarații după nunta cu Edi Barbu: „Nu-mi încap în piele de fericire, a fost...
Film Now
Helen Mirren nu este un fan al francizei James Bond, dar ea și Pierce Brosnan au aceeași viziune despre...
Adevarul
Psihologul Adina Petre, confesiune cutremurătoare: „Nu putea să-și asume că trăia cu o grasă”
Newsweek
Bolojan neînduplecat: Tăierea pensiilor speciale cu 9.000 lei, din octombrie. Amenințări cu demisia
Digi FM
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre relația cu Felix: "Stăpâneam arta de a nu da doi bani pe ce cred...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile