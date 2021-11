Un britanic căruia i s-a furat motocicleta în iulie 2020 a aflat că ea se află în România și, pentru că nu a reușit să rezolve situația de la distanță, a venit în țară pentru a și-o recupera de la hoți. El a fost ajutat de polițiștii din comuna Matca și a reușit s-o obțină înapoi, informează IPJ Galați.

Kelston Chorley a rămas fără motocicleta sa AJP PR7 când i-a fost spart garajul, în iulie 2020. Ulterior, bărbatul a aflat cu ajutorul membrilor unui forum de pe Facebook că motocicleta sa a ajuns în Europa de Est și că este scoasă la vânzare, informează Motorcycle News.

"Se pare că un tip din România are motocicleta mea", spune Chorley într-un clip video postat pe YouTube, în care și-a documentat aventura venirii în România.

Întrucât comunicarea de la distanță cu autoritățile nu a dat rezultate, britanicul s-a urcat în avion și a venit în România.

"Am vorbit cu biroul Interpol de acolo și nu au fost de mare ajutor, am vorbit cu poliția de acolo și nu a fost interesată, am vorbit cu compania mea de asigurări și niciun rezultat", spune Chorley. "Deci oamenii pot fura și trimite lucruri în Europa de Est și nimeni nu va face nimic. Nu este trist?", spune britanicul.

În data de 18 octombrie, britanicul s-a prezentat la sediul Postului de Poliţie Matca, povestindu-le poliţiştilor despre incidentul petrecut în anul 2020 şi prezentându-le reclamaţia depusă la autorităţile britanice. Totodată, el a relatat că a găsit pe un site de vânzări un anunţ în care o persoană vindea o motocicletă identică cu cea sustrasă, anunţul provenind din zona municipiului Tecuci.

În urma activităţilor investigative, poliţiştii Postului de Poliţie Matca au stabilit că motocicleta se află la locuinţa unui bărbat, de 28 de ani, din localitate, acesta declarând că ar fi achiziţionat-o, în cursul anului 2020, din târgul auto de pe raza municipiului Focşani, de la o persoană necunoscută, căreia i-ar fi plătit suma de 2.000 de euro şi cu care nu ar fi încheiat niciun act de vânzare-cumpărare.

Poliţiştii au ridicat motocicleta, care s-a dovedit a fi cea sustrasă din Anglia, şi au înapoiat-o proprietarului, urmând ca cercetările să stabilească modul în care vehiculul a ajuns în posesia cetăţeanului din Matca.

Editor : V.M.