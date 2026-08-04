Noul Comandant-șef al Armatei Ucrainei, Mihailo Drapatîi, a înaintat o cerere prin care solicită demiterea lui Anatolii Kazmirchuk, comandantul Forțelor Medicale.

Informația ar fi fost confirmată de trei surse ale Ukrainska Pravda din cadrul forțelor de apărare ale Ucrainei.

Una dintre sursele Ukrainska Pravda a declarat că cererea privindu-l pe Kazmirchuk a ajuns deja la Ministerul Apărării. În continuare, aceasta trebuie aprobată de ministrul apărării și de președinte.

Deputata Mariana Bezuhla a raportat anterior că Drapatîi l-a suspendat pe „omul lui Sîrskîi” din medicina militară – generalul Kazmirchuk, comandantul Forțelor Medicale.

Anatolii Petrovici Kazmirchuk este un medic militar ucrainean, comandant al Forțelor Medicale ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Fost șef al Centrului Clinic Medical Militar Național „GVKH” (2012-2023). Medic de Onoare al Ucrainei, doctor în științe medicale, profesor, laureat al Premiului de Stat al Ucrainei pentru Știință și Tehnologie, laureat al Premiului Consiliului de Miniștri al Ucrainei pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare, general-maior al Serviciului Medical.

La 1 decembrie 2023, generalul-maior ucrainean a fost numit oficial în funcția de comandant al Forțelor Medicale ale Ucrainei. După ce echipamente medicale chinezești defecte au inundat Ucraina, acest lucru, combinat cu o pregătire deficitară, a dus la pierderea de vieți omenești. Numele lui a apărut în acest scandal.

Editor : Sebastian Eduard