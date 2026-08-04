Live TV

La câte grade trebuie setat aerul condiționat în timpul caniculei. Temperatura recomandată de specialiști în dormitor pe timpul nopții

Data publicării:
Cum setăm aerul condiționat pe caniculă. Foto Getty Images
Cum setăm aerul condiționat pe caniculă. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce temperatură ar trebui să fie în dormitor în timpul nopților caniculare Este sigur să dormim cu aerul condiționat pornit? De ce afectează căldura somnul și starea de sănătate

Pe fondul temperaturilor extreme din această perioadă, tot mai mulți români aleg să lase aparatul de aer condiționat pornit și pe timpul nopții. Specialiștii atrag atenția că nu doar folosirea acestuia este importantă, ci și temperatura la care este setat, deoarece diferențele mari față de mediul exterior pot provoca disconfort. Medicii explică ce valori sunt recomandate în dormitor în timpul caniculei și cum poate fi utilizat corect sistemul de climatizare pentru un somn odihnitor.

În timpul valurilor de căldură, folosirea corectă a aparatului de aer condiționat poate contribui la un somn mai odihnitor și la reducerea efectelor negative provocate de temperaturile ridicate.

Ce temperatură ar trebui să fie în dormitor în timpul nopților caniculare

În perioadele cu temperaturi extreme, confortul termic din dormitor devine unul dintre cei mai importanți factori care influențează calitatea somnului. Organismul are nevoie de un mediu suficient de răcoros pentru a-și reduce temperatura internă înainte de adormire, iar atunci când camera rămâne prea caldă, acest proces fiziologic este îngreunat.

„În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută, în general, între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții.

Atunci când valorile termice sunt mai ridicate, organismul întâmpină dificultăți în procesul natural de reglare a temperaturii corporale, ceea ce poate afecta continuitatea și profunzimea somnului.

De asemenea, este important să se evite diferențele mari de temperatură dintre mediul exterior și cel interior. În zilele cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, răcirea locuinței ar trebui realizată gradual, pentru a preveni disconfortul provocat de schimbările bruște de temperatură. O soluție eficientă este setarea inițială a aparatului de aer condiționat la aproximativ 25-26 de grade Celsius, urmată de reducerea treptată până la nivelul considerat confortabil.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog, atestat în somnologie

Este sigur să dormim cu aerul condiționat pornit?

Un alt subiect care stârnește frecvent întrebări în timpul verii este dacă aparatul de aer condiționat poate rămâne pornit pe parcursul nopții. Potrivit specialistului în somnologie, utilizarea acestuia nu reprezintă un pericol atunci când sunt respectate câteva reguli simple.

„Utilizarea aparatului de aer condiționat pe timpul nopții nu reprezintă un risc major pentru sănătate, dacă acesta este folosit corect. Este recomandat ca fluxul de aer rece să nu fie orientat direct către pat și să fie evitată expunerea prelungită la curenți puternici.

În situațiile în care aparatul este montat corespunzător și funcționează la o temperatură moderată, riscurile sunt considerate minime. De altfel, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, folosirea sistemului de climatizare poate contribui la menținerea unui mediu favorabil odihnei și poate preveni efectele negative ale supraîncălzirii asupra organismului.

În realitate, disconfortul cauzat de aerul condiționat este adesea exagerat, în timp ce efectele nocive ale temperaturilor ridicate asupra organismului sunt mult mai semnificative. Expunerea prelungită la căldură excesivă poate afecta calitatea somnului și poate agrava diverse afecțiuni.”, a adăugat medicul

De ce afectează căldura somnul și starea de sănătate

Somnul este influențat direct de mecanismele prin care organismul își reglează temperatura corporală. În mod normal, înainte de adormire, corpul își reduce ușor temperatura internă, un proces fiziologic esențial care pregătește organismul pentru instalarea somnului. Dacă în dormitor este prea cald, eliminarea excesului de căldură devine mai dificilă, ceea ce poate întârzia adormirea și poate reduce calitatea odihnei.

În nopțile caniculare, somnul devine mai superficial și poate fi întrerupt de treziri frecvente. Sunt afectate în special fazele de somn profund (N3) și somnul REM, esențiale pentru refacerea organismului, consolidarea memoriei și buna funcționare a proceselor cognitive și emoționale. Astfel, chiar dacă numărul total de ore dormite pare suficient, odihna este mai puțin eficientă. A doua zi pot apărea oboseala, somnolența, dificultățile de concentrare, iritabilitatea și scăderea performanțelor fizice și intelectuale. Numeroase studii, precum și recomandările American Academy of Sleep Medicine (AASM) și ale European Sleep Research Society (ESRS), transmit că temperatura din mediul în care dormim este unul dintre cei mai importanți factori care influențează calitatea somnului.”, a mai explicat pentru Digi24.ro Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Talibani
5
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Digi Sport
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Temperatura din dormitor care te ajută să dormi mai bine pe caniculă. Foto Getty Images
Temperatura din dormitor care te ajută să dormi mai bine pe caniculă. Sfaturile medicilor pentru un somn odihnitor
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund
Home,Celebration,Of,Friends,Or,Family,At,The,Festive,Easter
De ce ne simțim epuizați de sărbători și cum putem scăpa de oboseală. Sfaturile unui specialist în neuroștiințe
femeie care poarta un pulover portocaliu doarme
Cercetătorii au descoperit că pandemia are un efect pozitiv asupra somnului (studiu)
fata somn
Sfaturi pentru un somn odihnitor
Recomandările redacţiei
v putin si un soldat care saluta
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații...
dunare scazut bulgaria
Debitul Dunării, subiect de fake news pe rețelele sociale: „A secat...
Donald Trump la bordul air force 1
SUA fac încă un pas de retragere din Europa: Americanii nu vor să mai...
Ceuta
Miniștrii de Interne din țările Uniunii Europene se reunesc pentru a...
Ultimele știri
Un ingredient activ din Viagra ar putea limita răspândirea cancerului (studiu)
Dunărea atinge un nou prag critic: debitul la intrarea în țară coboară sub recordul negativ din 1985
Noi reguli pentru zborurile cu avionul: Țara europeană care permite câinilor de talie mare să călătorească în cabină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, de nerecunoscut după ce a slăbit 22 de kilograme. Actrița a pozat în costum de baie, fără filtre
Cancan
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Fanatik.ro
Jucătorul transferat de KuPS din SuperLiga ameninţă Universitatea Craiova: „Stilul nostru se compară cu FCSB...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Șumudică, atac nuclear la FCSB: „Nici noi dacă făceam echipă în studio, nu luam 7!”. Nici Baciu nu a scăpat...
Adevărul
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei
Playtech
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
Pro FM
Săruturi și gesturi tandre în Saint-Tropez. Cum au fost surprinși Katy Perry și Justin Trudeau pe o plajă din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce sunt îngrijorați prietenii lui Jennifer Aniston. Iubitul actriței, acuzat că îi exploatează imaginea
Adevarul
Pagube uriașe provocate de blocarea cadastrului. Ce pierd românii, firmele și economia
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 300 lei la pensie. Nu i s-au recunoscut 7 ani de grupa I-a. Ce greșeală a făcut?
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”