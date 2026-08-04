La câte grade trebuie setat aerul condiționat în timpul caniculei. Temperatura recomandată de specialiști în dormitor pe timpul nopții

Pe fondul temperaturilor extreme din această perioadă, tot mai mulți români aleg să lase aparatul de aer condiționat pornit și pe timpul nopții. Specialiștii atrag atenția că nu doar folosirea acestuia este importantă, ci și temperatura la care este setat, deoarece diferențele mari față de mediul exterior pot provoca disconfort. Medicii explică ce valori sunt recomandate în dormitor în timpul caniculei și cum poate fi utilizat corect sistemul de climatizare pentru un somn odihnitor.

În timpul valurilor de căldură, folosirea corectă a aparatului de aer condiționat poate contribui la un somn mai odihnitor și la reducerea efectelor negative provocate de temperaturile ridicate.

Ce temperatură ar trebui să fie în dormitor în timpul nopților caniculare

În perioadele cu temperaturi extreme, confortul termic din dormitor devine unul dintre cei mai importanți factori care influențează calitatea somnului. Organismul are nevoie de un mediu suficient de răcoros pentru a-și reduce temperatura internă înainte de adormire, iar atunci când camera rămâne prea caldă, acest proces fiziologic este îngreunat.

„În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută, în general, între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții.

Atunci când valorile termice sunt mai ridicate, organismul întâmpină dificultăți în procesul natural de reglare a temperaturii corporale, ceea ce poate afecta continuitatea și profunzimea somnului.

De asemenea, este important să se evite diferențele mari de temperatură dintre mediul exterior și cel interior. În zilele cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, răcirea locuinței ar trebui realizată gradual, pentru a preveni disconfortul provocat de schimbările bruște de temperatură. O soluție eficientă este setarea inițială a aparatului de aer condiționat la aproximativ 25-26 de grade Celsius, urmată de reducerea treptată până la nivelul considerat confortabil.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog, atestat în somnologie

Este sigur să dormim cu aerul condiționat pornit?

Un alt subiect care stârnește frecvent întrebări în timpul verii este dacă aparatul de aer condiționat poate rămâne pornit pe parcursul nopții. Potrivit specialistului în somnologie, utilizarea acestuia nu reprezintă un pericol atunci când sunt respectate câteva reguli simple.

„Utilizarea aparatului de aer condiționat pe timpul nopții nu reprezintă un risc major pentru sănătate, dacă acesta este folosit corect. Este recomandat ca fluxul de aer rece să nu fie orientat direct către pat și să fie evitată expunerea prelungită la curenți puternici.

În situațiile în care aparatul este montat corespunzător și funcționează la o temperatură moderată, riscurile sunt considerate minime. De altfel, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, folosirea sistemului de climatizare poate contribui la menținerea unui mediu favorabil odihnei și poate preveni efectele negative ale supraîncălzirii asupra organismului.

În realitate, disconfortul cauzat de aerul condiționat este adesea exagerat, în timp ce efectele nocive ale temperaturilor ridicate asupra organismului sunt mult mai semnificative. Expunerea prelungită la căldură excesivă poate afecta calitatea somnului și poate agrava diverse afecțiuni.”, a adăugat medicul

De ce afectează căldura somnul și starea de sănătate

Somnul este influențat direct de mecanismele prin care organismul își reglează temperatura corporală. În mod normal, înainte de adormire, corpul își reduce ușor temperatura internă, un proces fiziologic esențial care pregătește organismul pentru instalarea somnului. Dacă în dormitor este prea cald, eliminarea excesului de căldură devine mai dificilă, ceea ce poate întârzia adormirea și poate reduce calitatea odihnei.

În nopțile caniculare, somnul devine mai superficial și poate fi întrerupt de treziri frecvente. Sunt afectate în special fazele de somn profund (N3) și somnul REM, esențiale pentru refacerea organismului, consolidarea memoriei și buna funcționare a proceselor cognitive și emoționale. Astfel, chiar dacă numărul total de ore dormite pare suficient, odihna este mai puțin eficientă. A doua zi pot apărea oboseala, somnolența, dificultățile de concentrare, iritabilitatea și scăderea performanțelor fizice și intelectuale. Numeroase studii, precum și recomandările American Academy of Sleep Medicine (AASM) și ale European Sleep Research Society (ESRS), transmit că temperatura din mediul în care dormim este unul dintre cei mai importanți factori care influențează calitatea somnului.”, a mai explicat pentru Digi24.ro Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog

Editor : C.S.