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Președintele FIFA, Gianni Infantino, îşi joacă ultima carte. Ce a promis unei federații la schimb cu sprijinul public

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Gianni Infantino. Foto: GettyImages
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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care a convocat o şedinţă de criză la Rabat, i-ar fi promis Marocului organizarea finalei următoarei Cupe Mondiale în schimbul unui sprijin ferm, relatează Le Figaro.

Gianni Infantino îşi joacă ultima carte. Mai vulnerabil ca niciodată în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal, liderul şi-a convocat cercul restrâns de colaboratori la o şedinţă de criză miercuri dimineaţă, în cadrul complexului Mohammed VI din Salé, lângă Rabat. A fost ocazia perfectă pentru el să promită Marocului organizarea finalei Cupei Mondiale din 2030, pentru care ţara se află în competiţie cu Spania, care speră, la rândul său, să o găzduiască pe stadionul Santiago Bernabéu din Madrid.

Conform noilor dezvăluiri ale ziarului „The Times”, Infantino – susţinut de Maroc încă de la alegerea sa în 2016 – solicită acum un sprijin public din partea Federaţiei Regale Marocane de Fotbal, condusă de Fouzi Lekjaa, în schimbul organizării finalei următoarei Cupe Mondiale. Aceasta ar urma să se desfăşoare în noul stadion Hassan II din Casablanca (115.000 de locuri), a cărui construcţie trebuie finalizată până în decembrie 2027, notează Le Fugaro, citată de News.ro.

Fie că este vorba de şantaj, de un joc de poker mincinos sau de o simplă declaraţie de intenţie semnată de Infantino, cert este că informaţia a fost rapid dezminţită de FIFA prin intermediul EFE, principala agenţie de presă... spaniolă. Instituţia care conduce fotbalul mondial a precizat că această promisiune era „falsă şi înşelătoare” şi că o decizie va fi luată „la momentul potrivit” cu privire la finala Cupei Mondiale coorganizată de Spania, Portugalia şi Maroc (cu trei meciuri din faza grupelor disputate în Uruguay, Paraguay şi Argentina), scrie Le Figaro.

Părăsit în ultimele ore de mai mulţi dintre colaboratorii săi, printre care şi Arsène Wenger, preşedintele FIFA nu are, deocamdată, intenţia de a demisiona şi încearcă mai degrabă să convingă mai multe ţări să „publice declaraţii de susţinere, dar Arabia Saudită, care se numără de mulţi ani printre cei mai fervent susţinători ai săi şi a fost desemnată ca ţară gazdă a Cupei Mondiale din 2034, s-a remarcat prin tăcerea sa”, precizează The Times.

Un tăcere care „l-ar îngrijora” pe şeful fotbalului mondial, retras în luxosul său birou din Rabat. Oraşul în care va avea loc următorul congres al FIFA în martie 2027, în cadrul căruia va fi ales următorul preşedinte pentru următorii patru ani. Fără opoziţie deocamdată, Infantino aspiră la un al patrulea mandat, în timp ce „conducătorii UEFA, CONCACAF şi ai Confederaţiei Asiatice de Fotbal doresc plecarea sa imediată”, reaminteşte cotidianul britanic miercuri seara.

Dacă ar avea loc o plecare precipitată sau dacă actualul preşedinte al FIFA ar pierde alegerile din martie viitor, promisiunea făcută în Maroc cu privire la finala următoarei Cupe Mondiale din 2030 ar putea fi inevitabil pusă în discuţie, ba chiar anulată în favoarea Spaniei.

Editor : Liviu Cojan

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