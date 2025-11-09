Alertă alimentară în magazinele din țară: Condimente retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc Data publicării: 09.11.2025 20:22 Foto: Inquam Photos / Cornel Putan Alertă alimentară în magazinele din țară. Sortimente de condimete Knorr și Delikat sunt retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc. Anunțul a fost făcut de compania britanică Unilever, care susține că problema a fost cauzată de o defecțiune la unul dintre echipamentele de producție.Sortimentele vizate sunt cele pentru porc cu usturoi şi afumătură, supă cu pui cu tăiţei şi pentru pui crocant cu usturoi.Cumpărătorii sunt sfătuiți să nu consume produsele și să le returneze în magazin. Incendiu de proporții la un bloc ANL din Craiova: mai mulți locatari s-au evacuat În Munții Maramureșului, Athos este câinele erou al salvamontiștilor: „Știe când trebuie să plecăm undeva sau când avem o misiune” Coșmar într-un cartier din Galați. Localnicii, terorizați de un vecin care îi amenință și îi lovește: „A fugărit copiii cu cuțitul” Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un incident armat în Piața Taksim Incendiu la o pensiune din Gura Humorului: o femeie a fost găsită carbonizată Mesajul plin de furie al lui Joe Biden pentru Donald Trump Tornada din Brazilia: bilanțul morților a crescut la șapte Despăgubiri de 300.000 de euro de la Spitalul Județean Craiova, după o perfuzie administrată greșit Cum vor arăta monedele euro ale Bulgariei Editor : A.P. Etichete: condimente Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade 2 Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis... 3 Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin... 4 Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că... 5 Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...