Alertă alimentară în magazinele din țară: Condimente retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc

Data publicării:
cos gol de cumparaturi in supermarket
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Alertă alimentară în magazinele din țară. Sortimente de condimete Knorr și Delikat sunt retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc.

Anunțul a fost făcut de compania britanică Unilever, care susține că problema a fost cauzată de o defecțiune la unul dintre echipamentele de producție.

Sortimentele vizate sunt cele pentru porc cu usturoi şi afumătură, supă cu pui cu tăiţei şi pentru pui crocant cu usturoi.

Cumpărătorii sunt sfătuiți să nu consume produsele și să le returneze în magazin.

Editor : A.P.

