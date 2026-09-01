Vladimir Putin intenționa să se întâlnească cu directorul CIA, John Ratcliffe, în cadrul vizitei acestuia la Moscova din 25 august, dar a anulat întrevederea după ce a aflat scopul călătoriei, a declarat o sursă apropiată Kremlinului pentru publicația independentă rusă de jurnalism de investigație Agentstvo, relatează Meduza.

Potrivit sursei, Ratcliffe a îndemnat conducerea rusă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului cu Ucraina cât mai curând posibil, susținând că situația militară și economică a Rusiei se deteriorează și că ar fi mai bine pentru Kremlin să încheie un acord acum, decât să aștepte să se înrăutățească și mai mult.

Potrivit presei occidentale, Ratcliffe s-a întâlnit cu Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), și cu Alexandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Conținutul uneia dintre aceste conversații a ajuns la cunoștința lui Putin, ceea ce a determinat Kremlinul să anuleze întâlnirea personală a acestuia cu Ratcliffe — o întâlnire pentru care liderul rus își eliberase inițial agenda.

The New York Times a relatat anterior că Ratcliffe i-a împărtășit lui Bortnikov „evaluarea sa sumbră” privind poziția Rusiei în războiul cu Ucraina și a făcut apel la începerea negocierilor de pace.

Sursa Agentstvo a afirmat că mesajul directorului CIA dădea impresia că „Volodimir Zelenski se află deja pe Dealul Poklonnaya, privind Kremlinul prin binoclu”. „Toată lumea înțelege că nu este așa. Se pare că Ratcliffe a greșit adresa”, a adăugat acesta.

Nu este încă clar dacă poziția directorului CIA cu privire la războiul dintre Rusia și Ucraina reflecta punctul de vedere al Casei Albe în ansamblu.

Vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a reprezentat prima deplasare a șefului agenției americane de informații în Rusia de la începutul războiului pe scară largă. Vizita a fost neanunțată și s-a desfășurat în secret.

Kremlinul a anunțat că Putin nu s-a întâlnit cu Ratcliffe, deși oficialul american a purtat discuții cu reprezentanți ai serviciilor de informații ruse.

Mass-media occidentală a avansat mai multe teorii cu privire la scopul vizitei directorului CIA, de la îndemnul de a iniția negocieri de pace și avertismentul împotriva unui atac asupra țărilor NATO până la solicitarea reducerii cooperării cu Iranul, notează Meduza.

Potrivit Axios, Ratcliffe a propus, de asemenea, o întâlnire între președinții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei. Kremlinul a declarat că o astfel de întâlnire ar fi posibilă doar pentru „finalizarea acordurilor”.

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Editor : A.M.G.