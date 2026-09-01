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Video Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin România

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Punctul de frontieră atacat. Foto Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei
Punctul de frontieră atacat. Foto: Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei
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Mai mulți copii ucraineni care se întorceau dintr-o tabără în Turcia, spre casă, în Ucraina, în noaptea de luni spre marți, au surprins momentul în care punctul de frontieră Orlivka-Isaccea era atacat de ruși. Copiii se aflau în tranzit prin România, precizează Nazar Tretiak, vicepreședintele Asociației Tinerilor Ucraineni din România (ATUR), care a transmis filmarea redacției Digi24.

 

Copiii ar fi trebuit să treacă frontiera româno-ucraineană prin Isaccea-Orlivka luni, în jurul orei 19:00, dar au pierdut feribotul.

Din acest motiv, în momentul atacului se aflau încă în România. Au așteptat încheierea alertei aeriene din regiunea Odesa, pentru a putea continua drumul, însă ulterior punctul de trecere de la Orlivka a fost distrus de atacurile Rusiei.

Astfel, copiii au fost nevoiți să ocolească prin Republica Moldova, pe ruta Galați-Giurgiulești-Ucraina. 

Au trecut mai întâi granița dintre România și Republica Moldova, iar apoi granița dintre Republica Moldova și Ucraina, pe care au traversat-o abia la ora 09:00 dimineața.

Punctul de trecere a frontierei româno-ucrainean Isaccea-Orlivka este neoperaţional, începând de marţi, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei, astfel încât tranzitul persoanelor de pe un mal pe celălalt al Dunării a fost suspendat, conform datelor furnizate de Garda de Coastă, citate de Agerpres.

Prezent la Tulcea pentru a participa la conferinţa de lansare a proiectului româno-ucrainean "Mobile Governance", şeful delegaţiei din ţara atacată de Rusia, Viacheslav Krasnopolskyi, a declarat că Ucraina va face tot posibilul ca punctul de trecere a frontierei să redevină operaţional într-un timp cât mai scurt.

"Nu este prima dată când punctul de trecere a frontierei a fost bombardat şi aţi observat cât de repede refacem zona. Facem tot posibilul ca siguranţa oamenilor şi punctul de trecere să fie permanent în grija noastră", a declarat, la finalul conferinţei de lansare a proiectului, Viacheslav Krasnopolskyi.

Datele făcute publice de operatorul ucrainean al punctului de trecere a frontierei Isaccea-Orlivka arată că, de la începutul războiului declanşat de Rusia şi până la finalul primul trimestru al acestui an, zona a fost distrusă de patru ori de dronele folosite împotriva Ucrainei.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a organizat, marţi, conferinţa de lansare a proiectului "Consolidarea cooperării administrative transfrontaliere şi a accesului cetăţenilor la serviciile publice - Mobile Governance", proiect finanţat din fonduri europene prin programul operaţional Interreg Next. 

Editor : M.C

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